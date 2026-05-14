Lionel Messi s'est fixé une limite pour son départ à la retraite, la grande annonce avant la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi, puissance 6 ? Certes, aucune communication officielle n'a été faite, mais le champion du monde devrait selon toute vraisemblance prendre part à sa sixième Coupe du monde cet été sur le sol américain. L'occasion pour La Pulga de se battre pour une nouvelle étoile sur le maillot de l'Albiceleste et de vivre une énième expérience dans la plus belle des compétitions de sélections. Jusqu'à quand ? Messi a tranché pour sa retraite.

Bien qu'il n'ait pas encore officiellement confirmé sa présence à la Coupe du monde 2026, ce qui serait le sixième Mondial de sa riche carrière, Lionel Messi ne devrait pas manquer ce grand rendez-vous qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada entre le 11 juin et le 19 juillet prochain. Lancé dans le grand bain professionnel à l'automne 2004 avec le FC Barcelone, Messi a tout gagné depuis ses débuts. Mais combien de temps encore va-t-il tenir avant de raccrocher les crampons ?

Jusqu'à quand Lionel Messi va-t-il continuer ? C'est, à l'instar de son rival historique qu'est Cristiano Ronaldo (41 ans), la question que beaucoup de fans du ballon rond se posent. Le 24 juin prochain, en pleine Coupe du monde, Lionel Messi fêtera son 39ème anniversaire. A son âge, des légendes comme Zinedine Zidane, Ronaldo et bien d'autres avaient déjà pris la décision de mettre un terme à leur carrière. Qu'en sera-t-il de Messi ? A l'occasion d'une interview accordée à l'animateur argentin Pollo Alvarez sur YouTube, La Pulga a lâché un indice de taille sur sa fin de carrière.