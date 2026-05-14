PSG - LFP : «Faites le beau avec Nasser Al-Khelaïfi», Jérôme Rothen clashe Vincent Labrune !

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur le titre et la saison du PSG. L’ancien Parisien ne s’est pas montré tendre envers le club de la capitale et il a également vivement critiqué Vincent Labrune. Il accuse le président de la LFP de se montrer très complaisant avec le champion de France et notamment son président Nasser Al-Khelaïfi.
Mercredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du RC Lens pour son match reporté de la 29ème journée de championnat. Grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et d’Ibrahim Mbaye, le club de la capitale s’est imposé et il a par conséquent remporté son quatorzième titre de champion de France. Les hommes de Luis Enrique pourront donc réaliser un magnifique doublé en cas de victoire face à Arsenal le 30 mai prochain en finale de la Ligue des champions.
Jérôme Rothen n’a pas apprécié la saison du PSG
Encore une fois, le PSG s’est donc imposé comme la meilleure équipe de France, mais il est loin d’avoir épaté Jérôme Rothen. Ce jeudi sur les ondes de RMC, l’ancien parisien a vivement critiqué le club de la capitale qui n’a pas montré un très beau visage cette saison selon lui. « Pour moi, c’est la première année que le champion, il est pas si beau que ça en fait. Pourquoi le PSG est moins beau cette année par rapport aux autres années, c’est que déjà tu regardes les joueurs cadres, les joueurs importants en Ligue des champions, il y en a beaucoup qui ont quasiment pas joué. Ousmane Dembélé qui a dix titularisations maintenant en Ligue 1 sur 33 ou 34 matchs, excuse-moi… Kvaratskhelia, vous l’avez vu ? J’ai bien aimé l’avis de Daniel Riolo hier dans l’After Foot sur Kvaratskhelia, il a raison. C’est pas qu’il a pas envie, c’est qu’il ne se met pas en mode guerrier comme il le fait en Ligue des champions. Tu as vu les matchs de Ligue des champions ? Le mec, il rate rien. C’est un draxter, c’est fantastique ce qu’il peut faire. Il pousse les autres. À l’arrivée en Ligue 1, bah il subit parce que de toute façon il a pas besoin. Il sait qu’il est fort, la preuve : hier en faisant un mauvais match, il arrive à marquer le but qui donne le titre. Moi je te dis, c’est problématique pour plein de choses. C'est que le PSG, en effet, contrairement à d’autres années, pour moi il y a eu beaucoup de matchs et la preuve ça se traduit en termes de résultats où ils ont perdu plus de matchs cette année, ils ont fait beaucoup plus de matchs nuls et beaucoup plus de mauvais matchs au Parc des princes. Je parle même pas des matchs à l’extérieur, mais au Parc des princes on a vu par moments le PSG s’imposer avec des pièges. C’est la vérité ! Mais pourquoi ? Parce que tous ces cadres sont mis au repos, que quand tu changes et que tu mets de la jeunesse, forcément la jeunesse c’est sur courant alternatif. Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais Dro Fernandez il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat, mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire. Ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l’attractivité et le spectacle. Donc c’est pour ça que je te dis bravo, ils sont champions, ils le méritent parce que de toute façon ils sont beaucoup plus forts que les autres, mais après pour reparler plus globalement de l’attractivité de notre championnat, bah oui c’est un problème. »
Vincent Labrune en prend aussi pour son grade
Selon Jérôme Rothen, le PSG ne fait donc pas un très beau champion. L’ancien international français a également égratigné Vincent Labrune, qui serait, selon lui, un peu au service du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. « C’est un problème parce que si ton champion, déjà par moments, le spectacle il est pas assuré, mais les autres équipes, elles font quoi en fait ? Elles manquent de régularité, elles manquent de constance. Il y a des équipes qui sont bien pendant un certain temps et après ça dégringole, ça se casse la gueule et ça se voit en termes de nombre de points. Parce que je suis désolé, mais le PSG, avec ce nombre de points-là, normalement t’as des équipes qui sont programmées pour les accrocher au moins jusqu’au bout. Je te dis pas les dépasser mais les accrocher. Tu crois que c’est normal que Lyon, que Monaco, que Lille, que Marseille ils soient à quinze, vingt points du PSG, ce PSG-là, ce n’est pas normal. Mais c’est la faute à qui ? À tous ceux qui à la LFP qui se gargarisent parce que le PSG ils sont en finale de la Ligue des champions et grâce à leur travail le PSG bénéficie de ça et est champion d’Europe. Moi je vais vous dire, mais rien à foutre de ça. Je suis désolé, vous travaillez n’importe comment, le championnat il se casse la tronche d’année en année, les équipes elles s’appauvrissent de plus en plus parce que vous faites un travail catastrophique. Parce qu’on l’a dit avec notre pétition. Pourquoi on a dit qu'on est contre le report de match ? Parce que ça joue sur l’attractivité de notre championnat. Parce que le PSG, ils ont pas besoin d’avoir ce report de match. La preuve avec l’équipe bis, ils sont champions de France. Ça m’énerve parce qu’on serait incapable de vendre notre championnat dans un futur proche parce que c’est pas possible, les gens ils vont pas investir dans un championnat qui vaut rien. Les équipes qui vont jouer la Ligue des champions : Lille, Lens. Magnifique, ou peut-être Lyon, ou Rennes, ils ont fait un bon travail cette année. Ils sont là avec les meilleurs, mais moi je vous le dis. À cause de ces gens-là à la LFP, qu’est-ce qu’il va se passer dans ces clubs-là vu qu’il n’y a plus d’argent ? Les meilleurs joueurs qui ont permis de se qualifier en coupe d’Europe, ils vont se barrer. Et donc tu vas avoir une équipe de Rennes, de Lille, de Lyon ou de Lens qui sera moins bonne l’année prochaine avec la Ligue des champions. Bravo la Ligue, bravo Monsieur Labrune et faites le beau avec Nasser Al-Khelaïfi sur la finale comme vous l’avez fait au Bayern Munich. Continuez, c’est magnifique, et puis prenez la coupe d’Europe aussi parce que c’est grâce à vous. » Reste à voir si Vincent Labrune prendra la peine de répondre au joueur passé par Monaco ou bien Paris.