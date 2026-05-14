PSG - LFP : «Faites le beau avec Nasser Al-Khelaïfi», Jérôme Rothen clashe Vincent Labrune !

Alexis Brunet

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur le titre et la saison du PSG. L’ancien Parisien ne s’est pas montré tendre envers le club de la capitale et il a également vivement critiqué Vincent Labrune. Il accuse le président de la LFP de se montrer très complaisant avec le champion de France et notamment son président Nasser Al-Khelaïfi.

Mercredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du RC Lens pour son match reporté de la 29ème journée de championnat. Grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et d’Ibrahim Mbaye, le club de la capitale s’est imposé et il a par conséquent remporté son quatorzième titre de champion de France. Les hommes de Luis Enrique pourront donc réaliser un magnifique doublé en cas de victoire face à Arsenal le 30 mai prochain en finale de la Ligue des champions.

Jérôme Rothen n’a pas apprécié la saison du PSG Encore une fois, le PSG s’est donc imposé comme la meilleure équipe de France, mais il est loin d’avoir épaté Jérôme Rothen. Ce jeudi sur les ondes de RMC, l’ancien parisien a vivement critiqué le club de la capitale qui n’a pas montré un très beau visage cette saison selon lui. « Pour moi, c’est la première année que le champion, il est pas si beau que ça en fait. Pourquoi le PSG est moins beau cette année par rapport aux autres années, c’est que déjà tu regardes les joueurs cadres, les joueurs importants en Ligue des champions, il y en a beaucoup qui ont quasiment pas joué. Ousmane Dembélé qui a dix titularisations maintenant en Ligue 1 sur 33 ou 34 matchs, excuse-moi… Kvaratskhelia, vous l’avez vu ? J’ai bien aimé l’avis de Daniel Riolo hier dans l’After Foot sur Kvaratskhelia, il a raison. C’est pas qu’il a pas envie, c’est qu’il ne se met pas en mode guerrier comme il le fait en Ligue des champions. Tu as vu les matchs de Ligue des champions ? Le mec, il rate rien. C’est un draxter, c’est fantastique ce qu’il peut faire. Il pousse les autres. À l’arrivée en Ligue 1, bah il subit parce que de toute façon il a pas besoin. Il sait qu’il est fort, la preuve : hier en faisant un mauvais match, il arrive à marquer le but qui donne le titre. Moi je te dis, c’est problématique pour plein de choses. C'est que le PSG, en effet, contrairement à d’autres années, pour moi il y a eu beaucoup de matchs et la preuve ça se traduit en termes de résultats où ils ont perdu plus de matchs cette année, ils ont fait beaucoup plus de matchs nuls et beaucoup plus de mauvais matchs au Parc des princes. Je parle même pas des matchs à l’extérieur, mais au Parc des princes on a vu par moments le PSG s’imposer avec des pièges. C’est la vérité ! Mais pourquoi ? Parce que tous ces cadres sont mis au repos, que quand tu changes et que tu mets de la jeunesse, forcément la jeunesse c’est sur courant alternatif. Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais Dro Fernandez il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat, mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire. Ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l’attractivité et le spectacle. Donc c’est pour ça que je te dis bravo, ils sont champions, ils le méritent parce que de toute façon ils sont beaucoup plus forts que les autres, mais après pour reparler plus globalement de l’attractivité de notre championnat, bah oui c’est un problème. »