Equipe de France : Après l’annonce de Deschamps, Kylian Mbappé lance la Coupe du monde

Axel Cornic

Très attendu, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2027, qui sera la dernière compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Evidemment, Kylian Mbappé en fait partie et il compte bien remporter le titre après l’avoir effleuré en 2022.

Souvent cité parmi les favoris, l’équipe de France pourrait bien agrandir son palmarès cet été. Champions en 2018, les Bleus ont bien failli faire le doublé au Qatar en 2022, mais ont finalement perdu en finale face à l’Argentine de Lionel Messi. Une troisième chance se présente donc et ce sera la dernière pour Didier Deschamps.

La Coupe du monde 2027, c’est déjà commencé Le sélectionneur de l’équipe de France, en place depuis 2012, a en effet annoncé qu’il quittera son poste cet été après la Coupe du monde. Ce jeudi soir dans le journal télévisé de TF1 il a ainsi livré ce qui sera sa dernière liste, reconnaissant que son équipe devait assumer le statut que lui donnent les observateurs. « Que l'équipe de France fasse partie des favoris, bien évidemment. Mais il y en a d'autres, je pourrais en citer six ou sept » a déclaré Didier Deschamps.