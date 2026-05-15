Après la polémique, l’OM annonce la fin de la punition d’Aubameyang

Alexis Brunet

Dernièrement, Pierre-Emerick Aubameyang s’était fait remarquer à l’OM et pas pour ses performances sportives. Lors d’une mise au vert à la Commanderie, le Gabonais avait pris part à un chahut et avait notamment aspergé Bob Tahri avec un extincteur. Cela lui avait valu une mise à l’écart pour le match contre Le Havre, mais Habib Beye a affirmé ce vendredi en conférence de presse que l’attaquant sera de retour dans le groupe contre le Stade Rennais.

La saison prochaine, l’OM ne disputera pas la Ligue des champions, ça c’est une certitude. Toutefois, pour le moment, le club phocéen ne sait pas s’il se qualifiera pour la Ligue Europa, la Ligue Conférence ou bien s’il ne participera pas à la moindre coupe d’Europe. Actuellement sixièmes du classement, les Marseillais sont qualifiés pour la Ligue Conférence, mais en cas de victoire contre le Stade Rennais, ils pourraient décrocher leur billet pour la Ligue Europa.

Aubameyang de retour dans le groupe contre le Stade Rennais L’OM doit donc s’imposer dimanche soir contre le Stade Rennais pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Absent lors du dernier match face au Havre car puni après l’épisode du chahut à la Commanderie avec l’extincteur, Pierre-Emerick Aubemayang pourra aider ses coéquipiers contre les Bretons. Habib Beye a annoncé son retour dans le groupe en conférence de presse. « Le retour de Tim (Weah) et de Nadir, d'Aubameyang. Les absents de longue date, vous les connaissez. » À noter que d’après les informations de RMC Sport, le Gabonais était d’ailleurs présent à l’entraînement ce vendredi.