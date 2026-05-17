Mercato : Un cadre prêt à quitter l’OM... pour rejoindre son frère ?

Axel Cornic

Alors que la saison n’est pas encore terminée, on parle surtout de mercato à l’Olympique de Marseille, avec un été très agité qui est annoncé. Personne n’est à l’abri et les départs comme les arrivées pourraient être nombreux, même parmi certains joueurs arrivés au club il y a seulement quelques mois.

A Marseille, on s’attend à un véritable exode. L’échec de la qualification en Ligue des Champions a assombri l’avenir de l’OM, qui ne sait même pas s’il pourra disputer la Ligue Europa ou la Conference League la saison prochaine. Et évidemment, les cadres de l’équipe semblent déjà avoir les valises prêtes...

Qui va quitter l’OM ? C’est notamment le cas de Mason Greenwood, que l’on annonce déjà en Serie A ou en Arabie Saoudite. Acheté pour 26M€, l’Anglais pourrait être le très gros coup de l’été à Marseille, puisqu’on parle d’un transfert autour des 40 ou 50M€. L’Equipe nous apprend que l’OM rêverait même de mieux, avec un possible transfert entre 70 et 80M€, ce qui toutefois semble pour le moment assez improbable. Mais il ne faut pas oublier que les Marseillais devront verser une grande partie d’une éventuelle indemnité de transfert à Manchester United, qui détient toujours 40% des droits du joueur.