«Si l’OM se manifeste… », un nouvel entraîneur bientôt disponible sur le marché ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM est habitué à connaitre une certaine instabilité au poste d’entraîneur depuis maintenant plusieurs années, et l’avenir de Roberto De Zerbi fait d’ailleurs pas mal parler depuis quelques jours. D’ailleurs, il semblerait qu’un autre coach de Ligue 1, fan de l’OM, soit bientôt disponible sur le marché… Explications.

Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM, stop ou encore ? Le coach italien a calmé la crise mardi soir avec la qualification de son équipe en Coupe de France face à Rennes (3-0), mais les spéculations pourraient repartir de plus belle d’ici la fin de la saison, surtout si l’OM ne va pas au bout de cette compétition alors que le PSG en est déjà éliminé. Et en cas de changement de coach, un profil pourrait être immédiatement disponible pour le club phocéen…

Transfert à l'OM : Il est déjà «prêt à se battre» ! https://t.co/68EPLji1iR — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

« Si l’OM m’appelle, j’y vais en courant » Ancien joueur majeur de l’OM entre 2003 et 2007, Habib Beye avait ouvert grand la porte à un retour au club dans une interview accordée à L’EQUIPE en mai 2024 : « Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », indiquait Beye. Et justement, son expérience sur le banc du Stade Rennais pourrait bientôt s’arrêter.