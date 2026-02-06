«Je le prends tous les jours au PSG» : Une recrue proposée sur RMC, c'est un oui pour Daniel Riolo

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG se montre très sélectif concernant ses recrues sur le marché des transferts. Dro Fernandez a été l'unique renfort enregistré par le comité directeur du Paris Saint-Germain cet hiver et seulement trois autres joueurs ont intégré l'effectif du champion d'Europe l'été dernier. Au vu de ses performances avec son club toujours en lice pour la Coupe de France, il doit être une solution pour le Paris Saint-Germain pour l'After Foot.

Le Paris Saint-Germain a croisé sa route il y a peu, mais n'a pas pu se mesurer à lui en raison d'une succession de cartons jaunes qui l'a privé de cette opposition. Le groupe de Luis Enrique a pris le meilleur sur son équipe, sans lui donc, mais ses performances à chaque match avec ce pensionnaire de Ligue 1 doivent à tout prix attirer l'attention des dirigeants du club de la capitale à l'avenir sur le marché des transferts.

🗣💬 "Barco, il joue presque dans toutes les équipes en Europe, PSG y compris. Avec sa grinta et sa polyvalence, je le vois sous Luis Enrique."@walidacherchour adoube le milieu argentin Barco après sa nouvelle prestation XXL avec Strasbourg contre Monaco (3-1). pic.twitter.com/CB9czCTdhm — After Foot RMC (@AfterRMC) February 5, 2026

«Dans le modèle de Luis Enrique avec de la polyvalence» C'est du moins le ressenti de Walid Acherchour. Le consultant de Winamax FC et de RMC était sur le plateau de l'After Foot ce jeudi soir après la victoire du RC Strasbourg face à l'AS Monaco en 1/8ème de finale de Coupe de France (3-1) avec une passe décisive à la clé pour Valentin Barco. Et à ses yeux, il y a un transfert évident avec l'international argentin de 21 ans. « Barco joue dans toutes les équipes d'Europe ou presque aujourd'hui. Je le prends au PSG tous les jours. Dans le modèle de Luis Enrique avec de la polyvalence...».