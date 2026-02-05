Divorce avec sa femme, changement de ville… Ce moment difficile qui a joué «sur le mental» de Thierry Henry

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les mauvaises prestations d’un joueur peuvent parfois s’expliquer par des problèmes rencontrés dans sa vie privée. Thierry Henry est bien placé pour en parler, lui qui avait mis plusieurs mois à trouver ses marques au FC Barcelone, la faute notamment à son divorce au moment de son transfert.

Avec l’émergence des réseaux sociaux et la multiplication des émissions de sport dans les médias, les joueurs n’échappent pas aux critiques à la moindre contre-performance avec leur club. Mais parfois, cette méforme est la conséquence d’un problème personnel que le joueur peine à surmonter, ce qu’a connu Thierry Henry en 2007, lors de ses premiers mois au FC Barcelone.

« J'arrive blessé, je suis en période de divorce, je dois apprendre un nouveau système... » Légende d’Arsenal (1999 - 2007, puis 2012), Thierry Henry avait quitté l’Angleterre pour rejoindre le Barça, un changement qui lui avait demandé un temps d’adaptation. Plusieurs années après, l’ancien numéro 12 des Bleus avait évoqué ses difficultés en Catalogne au moment de revenir sur les premiers pas difficiles de Lionel Messi au PSG. « Lorsque Lionel a pleuré en partant de Barcelone, ce n'était pas programmé. Quand tu penses que tu ne vas jamais partir de quelque part et que d'un coup ça arrive, ça crée un choc émotionnel, expliquait Thierry Henry en 2022, auprès de L’Équipe. Quand je suis parti d'Arsenal pour Barcelone (en 2007), il m'a fallu un an pour être bien... J'arrive blessé, je suis en période de divorce, je dois apprendre un nouveau système, vous mélangez tout ça, cela joue sur le mental ». La légende des Gunners avait divorcé en septembre 2007 du mannequin Claire Merry.