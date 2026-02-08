«C’est ça mon rêve», l’annonce qui va ravir les fans de l’OM !

Alexis Brunet

Cette saison, tout ne va pas particulièrement bien pour l’OM. Les Marseillais viennent de se faire éliminer de la Ligue des champions après un scénario rocambolesque, mais il reste encore de belles choses à faire. En tout cas, un joueur du club phocéen aimerait bien réaliser un rêve et cela pourrait bien faire les affaires des supporters marseillais.

Encore une fois, l’OM s’est montré actif lors du mercato hivernal. Le club phocéen a fait venir plusieurs renforts, mais il a également vendu certains joueurs. Au milieu de terrain, Pablo Longoria a fait venir Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi ou bien Quinten Timber. L’effectif de Roberto De Zerbi est donc renforcé en quantité, pour peut-être prétendre à une belle fin de saison.

😬🎙️ « C’était devenu une routine : ils venaient, on les battait, et on repartait. »



👀 Quand Kylian Mbappé revient sur la rivalité brûlante entre l’OM et le PSG dans le documentaire « PSG, Ô Ville Lumière, 50 ans de légende », disponible sur Prime Video.#PSGOM



📺🔥 Demain… pic.twitter.com/plqZbQaZzO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 7, 2026

Un titre à la fin de la saison pour l’OM ? Une belle fin de saison pour l’OM rimera sans doute avec un titre. Cela ne sera pas en Ligue des champions car les Marseillais ont été éliminés, mais cela sera peut-être jouable en Coupe de France. En tout cas, Timothy Weah espère pouvoir remporter la compétition, comme il l’a expliqué à Téléfoot. « Je donne tout pour le club et j'espère rester longtemps ici si je peux (...) Mon plus grand rêve, c'est de gagner quelque chose ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un titre ici. Donc déjà commencé cette année avec la Coupe de France. Si on peut gagner, on va le faire. C'est ça mon rêve. »