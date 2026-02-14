Première polémique avec le prochain entraîneur, l'OM donne sa version

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM n’est plus dirigé par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a quitté Marseille et cela force donc les dirigeants à lui trouver un remplaçant. Le club phocéen a plusieurs pistes et l’une d’entre elles crée déjà la polémique. La direction marseillaise a donné sa version sur le sujet qui fait actuellement beaucoup parler.

Il y a eu d’abord l’élimination hallucinante en Ligue des champions, ensuite la grosse défaite face au PSG lors du Classique (5-0) et maintenant le départ de Roberto De Zerbi. Que l’on se le dise, l’OM traverse une période plus que compliquée dernièrement. Avec le départ de l’entraîneur italien, le club phocéen doit maintenant également trouver un nouveau coach et cela n’est jamais une chose aisée à ce moment de la saison.

OM - De Zerbi prend la porte : La séparation qu'un club n'avait pas prévu... https://t.co/BaPbBjTzGb — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

L’OM pense à Beye L’OM doit donc trouver un entraîneur en cours de saison, qui pourra résister à la pression marseillaise. Les dirigeants ont déjà commencé leurs recherches et certains noms sont ressortis. Le favori actuellement serait Habib Beye, qui vient de quitter Rennes et qui a l’avantage de bien connaître Marseille pour y avoir joué pendant plusieurs années. Une autre piste mène à Sergio Conceição, qui a déjà été approché par le passé, mais qui est actuellement sous contrat avec Al-Ittihad. Enfin, l’option Eric Chelle existe, mais ce dernier est en ce moment le sélectionneur du Nigéria.