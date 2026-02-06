Il s'en va sans dire au revoir : La mystérieuse explication de Karim Benzema après son transfert polémique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce jeudi soir, Karim Benzema faisait ses grands débuts avec Al-Hilal, qu’il a rejoint en début de semaine en provenance d’Al-Ittihad. Un transfert qui a fait beaucoup de bruit et sur lequel est brièvement revenu l’attaquant âgé de 38 ans, notamment en ce qui concerne le fait qu’il n’ait pas dit au revoir à son ancien club.

Passé d’Al-Ittihad à Al-Hilal cet hiver, le mercato de Karim Benzema a été mouvementé. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant âgé de 38 ans a été vexé par la proposition de prolongation de son club, qu’il a rejoint à l’été 2023 en provenance du Real Madrid, car elle serait revenue, selon lui, à jouer gratuitement.

“I have a lot of ambition, and I will give everything in the pitch” 💬



Benzema in his first interview 🎙️



pic.twitter.com/UcBrd9TnHI — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 3, 2026

Une victoire et un triplé pour les débuts de Benzema avec Al-Hilal Karim Benzema a lors décidé de se mettre en retrait de son équipe et Al-Ittihad a finalement accepté de le laisser partir à Al-Hilal. Un transfert que n’a pas apprécié Cristiano Ronaldo, estimant que le PIF, qui détient les quatre plus grands clubs d’Arabie Saoudite, privilégie celui que vient de rejoindre son ancien coéquipier au Real Madrid. « Pourquoi il est en colère ? Il faudrait lui poser la question. On nous a offert une opportunité unique parce que nous recherchions un attaquant, et Benzema est Ballon d’Or et a un talent exceptionnel. En plus, il n’a pas besoin de s’adapter à notre championnat, ça a parfaitement fonctionné pour nous, et nous en constatons déjà les retombées commerciales », lui a répondu Esteve Calzada, CEO d’Al-Hilal.