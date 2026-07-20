Donald Trump se félicite pour la Coupe du Monde 2026 : «Mieux réussie que n’importe quelle autre Coupe du Monde»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fidèle à ses habitudes, Donald Trump n’a pas mâché ses mots au moment de s’auto-congratuler pour l’organisation « cinq fois plus réussie » que les autres Coupes du monde par le passé. Le président des États-Unis a notamment assuré quelques heures après le sacre de l’Espagne que cet évènement est inégalé dans l’histoire du football voire du sport.

Donald Trump a refait le coup un an plus tard. En juillet 2025, le président des États-Unis avait figuré sur la photo des célébrations de Chelsea qui avait soulevé la Coupe du monde des clubs grâce à une victoire face au PSG (3-0) au MetLife Stadium. Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne affrontait l’Argentine dans le même stade. Cette finale de Coupe du monde 2026, organisée conjointement entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a vu La Roja remporter sa deuxième étoile 16 ans après la première.

«Cette Coupe du monde est quatre fois plus réussie que n’importe quelle Coupe du monde organisée auparavant» Et une fois de plus, Donald Trump s’est positionné à côté des joueurs de l’Espagne au moment des célébrations. Pendant une prise de parole devant les caméras de la FIFA, le président des États-Unis s’est félicité de l’organisation à ses yeux réussie de cette Coupe du monde à domicile qui fut bien supérieure aux précédentes. Et de loin… « Cette Coupe du monde est quatre fois plus réussie que n’importe quelle Coupe du monde organisée auparavant. Et c’est même 5 fois plus d’après ce que l’on m’a dit aujourd’hui ».