Donald Trump se félicite pour la Coupe du Monde 2026 : «Mieux réussie que n’importe quelle autre Coupe du Monde»

Fidèle à ses habitudes, Donald Trump n’a pas mâché ses mots au moment de s’auto-congratuler pour l’organisation « cinq fois plus réussie » que les autres Coupes du monde par le passé. Le président des États-Unis a notamment assuré quelques heures après le sacre de l’Espagne que cet évènement est inégalé dans l’histoire du football voire du sport.
Donald Trump a refait le coup un an plus tard. En juillet 2025, le président des États-Unis avait figuré sur la photo des célébrations de Chelsea qui avait soulevé la Coupe du monde des clubs grâce à une victoire face au PSG (3-0) au MetLife Stadium. Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne affrontait l’Argentine dans le même stade. Cette finale de Coupe du monde 2026, organisée conjointement entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a vu La Roja remporter sa deuxième étoile 16 ans après la première.
«Cette Coupe du monde est quatre fois plus réussie que n’importe quelle Coupe du monde organisée auparavant»
Et une fois de plus, Donald Trump s’est positionné à côté des joueurs de l’Espagne au moment des célébrations. Pendant une prise de parole devant les caméras de la FIFA, le président des États-Unis s’est félicité de l’organisation à ses yeux réussie de cette Coupe du monde à domicile qui fut bien supérieure aux précédentes. Et de loin… « Cette Coupe du monde est quatre fois plus réussie que n’importe quelle Coupe du monde organisée auparavant. Et c’est même 5 fois plus d’après ce que l’on m’a dit aujourd’hui ».
«Cela a été l’un des plus grands évènements, tous genres confondus, jamais organisés»
Devant l’avion présidentiel, Donald Trump a tenu à exprimer l’étendue de sa fierté concernant le dur labeur de son gouvernement et ceux qui ont contribué à ce que la Coupe du monde 2026 puisse se dérouler sur le sol américain. Selon lui, cette édition 2026 à 48 sélections fait d’elle un évènement historique. « Nous sommes très fiers de notre pays. Nous sommes très fiers du travail accompli par tout le monde. Cela a été l’un des plus grands évènements, tous genres confondus, jamais organisés ».