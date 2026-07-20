Départ de l’équipe de France : Riolo pousse Deschamps vers une autre équipe, «va faire autre chose»

Axel Cornic

Les dernières déclarations de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France, ont provoqué des nombreuses réactions. C'est notamment le cas avec Daniel Riolo, qui ne comprend pas du tout la position adoptée par le sélectionneur tricolore, qui part après un règne long de quatorze années.

C'est la fin d'une époque. Arrivé en 2012, Didier Deschamps a tiré sa révérence et ne dirigera plus l'équipe de France. Mais une dernière polémique accompagne son départ, puisque le sélectionneur a avoué être parti non pas pour lui, mais « pour le bien de l’équipe de France », dénonçant un environnement « irrespirable » autour de sa propre personne.

« Stop quoi, quatorze ans c'est trop long » Des mots qui n'ont pas manqué de faire réagir les observateurs du football français et notamment Daniel Riolo, qui ne partage pas du tout cette dernière prise de parole de Didier Deschamps. « Pour diriger une équipe nationale, surtout en France, tu les as les candidats. On a histoire riche, des entraineurs à disposition (...) On a gardé Domenech beaucoup trop longtemps, après il y a eu la petite parenthèse Blanc qui a vu qu'il n'était pas en phase avec le poste. L'autre arrive, tu sauves et tu remets tout d'aplomb, bravo... mais stop quoi, quatorze ans c'est trop long » a lancé le journaliste et éditorialiste de RMC.