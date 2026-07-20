Coupe du monde 2026 - Ousmane Dembélé s'est sacrifié en équipe de France : La grande révélation d’un journaliste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de six buts et de deux passes décisives sur cette Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé aura répondu présent avec l’équipe de France. Pourtant, d’après les dernières indiscrétions du journaliste Romain Molina, l’attaquant du PSG a été frustré sur ce tournoi, notamment par son utilisation à droite de l’attaque. Explications.

Arrivé sur cette Coupe du Monde 2026 dans la peau du Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé a dû répondre présent. Alors que depuis deux ans avec le PSG, le Français évolue à la pointe de l’attaque, Didier Deschamps a décidé de le faire évoluer en tant qu’ailier droit sur ce tournoi. Auteur de six buts et de deux passes décisives, Dembélé a certainement passé un cap en sélection, mais pas encore au niveau auquel il était attendu.

Dembélé s’est sacrifié pour le collectif sur son aile droite A en croire les dernières révélations du journaliste Romain Molina, un léger malaise a concerné Ousmane Dembélé sur cette Coupe du Monde. Dans un premier temps, la star du PSG été partisante de la mise en place d’un milieu à trois contre l’Espagne en demi-finale. De plus, le joueur de 28 ans a été frustré par son utilisation à droite, mais a consenti à se sacrifier pour le bien du groupe. « Pas de problème, je vais le faire », aurait-il confié en interne. Quoi qu’il en soit, son positionnement continue d’alimenter les débats.