Coupe du monde 2026 - Ousmane Dembélé s'est sacrifié en équipe de France : La grande révélation d’un journaliste !

Auteur de six buts et de deux passes décisives sur cette Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé aura répondu présent avec l’équipe de France. Pourtant, d’après les dernières indiscrétions du journaliste Romain Molina, l’attaquant du PSG a été frustré sur ce tournoi, notamment par son utilisation à droite de l’attaque. Explications.
Arrivé sur cette Coupe du Monde 2026 dans la peau du Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé a dû répondre présent. Alors que depuis deux ans avec le PSG, le Français évolue à la pointe de l’attaque, Didier Deschamps a décidé de le faire évoluer en tant qu’ailier droit sur ce tournoi. Auteur de six buts et de deux passes décisives, Dembélé a certainement passé un cap en sélection, mais pas encore au niveau auquel il était attendu.
Dembélé s’est sacrifié pour le collectif sur son aile droite
A en croire les dernières révélations du journaliste Romain Molina, un léger malaise a concerné Ousmane Dembélé sur cette Coupe du Monde. Dans un premier temps, la star du PSG été partisante de la mise en place d’un milieu à trois contre l’Espagne en demi-finale. De plus, le joueur de 28 ans a été frustré par son utilisation à droite, mais a consenti à se sacrifier pour le bien du groupe. « Pas de problème, je vais le faire », aurait-il confié en interne. Quoi qu’il en soit, son positionnement continue d’alimenter les débats.
« Ce n’est plus un ailier »
« S’il y a bien un enseignement à tirer de cette Coupe du monde, c’est que Dembélé, à droite, est une mauvaise chose pour tout le monde. Pour l’équipe de France et pour le joueur. Car Dembélé n’est plus un ailier, n’est plus un joueur de un contre un, n’est plus un joueur de déséquilibre. C’est un joueur capable de presser très fort, d’incarner une attaque comme leader de par son changement de position et sa qualité de passe ou de finition. On l’a vu avec le PSG. Mais ce n’est plus un ailier », a récemment analysé Walid Acherchour au micro de l’After Foot par exemple.