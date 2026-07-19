Coupe du monde 2026 - Du jamais vu depuis 20 ans : M6 annonce une folie après France/Angleterre !

Ce samedi soir, un match de folie a eu lieu entre la France et l’Angleterre à l’occasion de la « petite finale » de la Coupe du Monde 2026. Dans cette rencontre marquée par les dix buts inscrits par les deux équipes, le diffuseur français M6, a réalisé un très bon score d’audience, le meilleur depuis 20 ans pour un match de ce calibre. Explications.
Une rencontre qui restera dans l’histoire. Ce samedi soir, l’équipe de France et l’Angleterre ont explosé les compteurs à l’occasion du match pour la troisième place de cette Coupe du Monde 2026. Les Bleus ont une fois de plus chuté (4-6) dans une rencontre marquée par la grande dernière de Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Ayant diffusé cette rencontre qui sur le papier, n’avait aucun enjeu, M6 a réalisé de très beaux chiffres.
8,6M€ de téléspectateurs pour M6
Comme l’indique l’Equipe au lendemain de ce match épique, la chaîne a cumulé 8,6M€ de téléspectateurs pour cette « petite finale ». Comme l’indique le quotidien sportif, c’est du jamais vu depuis 2006 pour un match de la troisième place d’une Coupe du Monde. Le scénario fou de ce match sans enjeu a certainement dû jouer dans ces chiffres.
« Je me suis un peu énervé »
Menés 0-4 à la pause, les Bleus ont eu un sursaut d’orgueil, même si comme l’a indiqué Didier Deschamps, la prestation des siens a laissé à désirer. « C’était mieux de finir troisième, malheureusement ça n’a pas été possible après la première mi-temps catastrophique. Je me suis un peu énervé. Avec de l’orgueil et de la fierté, on a failli renverser une montagne insubmersible. L’image de la deuxième mi-temps correspond plus à l’équipe de France, à ce que cette équipe de France a été capable de faire sur cette Coupe du Monde », a ainsi confié le sélectionneur français qui va prochainement être remplacé par Zinédine Zidane.