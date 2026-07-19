Coupe du monde 2026 - Du jamais vu depuis 20 ans : M6 annonce une folie après France/Angleterre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, un match de folie a eu lieu entre la France et l’Angleterre à l’occasion de la « petite finale » de la Coupe du Monde 2026. Dans cette rencontre marquée par les dix buts inscrits par les deux équipes, le diffuseur français M6, a réalisé un très bon score d’audience, le meilleur depuis 20 ans pour un match de ce calibre. Explications.

Une rencontre qui restera dans l’histoire. Ce samedi soir, l’équipe de France et l’Angleterre ont explosé les compteurs à l’occasion du match pour la troisième place de cette Coupe du Monde 2026. Les Bleus ont une fois de plus chuté (4-6) dans une rencontre marquée par la grande dernière de Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Ayant diffusé cette rencontre qui sur le papier, n’avait aucun enjeu, M6 a réalisé de très beaux chiffres.

8,6M€ de téléspectateurs pour M6 Comme l’indique l’Equipe au lendemain de ce match épique, la chaîne a cumulé 8,6M€ de téléspectateurs pour cette « petite finale ». Comme l’indique le quotidien sportif, c’est du jamais vu depuis 2006 pour un match de la troisième place d’une Coupe du Monde. Le scénario fou de ce match sans enjeu a certainement dû jouer dans ces chiffres.