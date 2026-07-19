Coupe du monde 2026 - Affaire Balogun : La nouvelle explication hallucinante de l'entourage de Donald Trump

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2026 a connu quelques polémiques, notamment une très importante impliquant Donald Trump, président de l'un des pays hôtes. Utilisant de ses relations à la FIFA et surtout avec le président Gianni Infantino, il a obtenu la suspension d'un carton rouge infligé à Folarin Balogun, attaquant star de la sélection étasunienne.

Pendant quelques jours, on n'a parlé que de ça. Il faut dire que le scandale était assez important pour faire passer le football au second plan. Pour la première fois de l'histoire d'une Coupe du monde, un président s'est en effet vanté d'avoir pu faire annuler une décision arbitrale, via un simple appel à la FIFA.

« D'abord, cet arbitre avait déjà fait l'objet d'une enquête au Brésil concernant des cartons rouges » On parle évidemment de Donald Trump, qui a cru bon devoir intervenir pour sauver Folarin Balogun, avant le huitième de finale. Finalement, il a surtout réussi à faire du bruit, puisque les Etats-Unis ont sombré contre la Belgique, même avec la titularisation de l'attaquant de l'AS Monaco. Pourtant, dans son entourage on assure que cette intervention était absolument nécessaire. « D'abord, cet arbitre avait déjà fait l'objet d'une enquête au Brésil concernant des cartons rouges » s'est justifié Andrew Giuliani, responsable de la Maison Blanche en charge de l'organisation de la Coupe du monde 2026.