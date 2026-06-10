«C’est l’un des meilleurs de l’histoire» : Un champion du monde 1998 déclare sa flamme à Zinédine Zidane !

Pierrick Levallet

Avant de se construire une solide réputation en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane était reconnu de tous en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était l’idole de toute une génération tant il faisait l’unanimité. Un champion du monde 1998 n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France.

Considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, Zinédine Zidane a été l’idole de toute une génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France faisait l’unanimité à son époque tant il brillait sur le terrain. Passé par la Juventus et le Real Madrid, il a d’ailleurs été sacré Ballon d’Or 1998 après avoir inscrit un doublé en finale de la Coupe du monde. Un champion du monde 1998 n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme à Zinédine Zidane.

«C'est le meilleur d'entre eux» « C'est l'un des plus grands joueurs de l’histoire, au même titre que Maradona et le Brésilien Ronaldo. C'est le meilleur d'entre eux, mais il sait que sans nous, il n'est rien. C'est à cela qu'on reconnaît un grand joueur » a ainsi lancé Fabien Barthez, interrogé par GQ au sujet de Zinédine Zidane. L’ex-gardien de but français tient toujours son ancien coéquipier en équipe de France en haute estime.