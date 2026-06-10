«C’est l’un des meilleurs de l’histoire» : Un champion du monde 1998 déclare sa flamme à Zinédine Zidane !

Avant de se construire une solide réputation en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane était reconnu de tous en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était l’idole de toute une génération tant il faisait l’unanimité. Un champion du monde 1998 n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France.
Considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, Zinédine Zidane a été l’idole de toute une génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France faisait l’unanimité à son époque tant il brillait sur le terrain. Passé par la Juventus et le Real Madrid, il a d’ailleurs été sacré Ballon d’Or 1998 après avoir inscrit un doublé en finale de la Coupe du monde. Un champion du monde 1998 n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme à Zinédine Zidane.
«C'est le meilleur d'entre eux»
« C'est l'un des plus grands joueurs de l’histoire, au même titre que Maradona et le Brésilien Ronaldo. C'est le meilleur d'entre eux, mais il sait que sans nous, il n'est rien. C'est à cela qu'on reconnaît un grand joueur » a ainsi lancé Fabien Barthez, interrogé par GQ au sujet de Zinédine Zidane. L’ex-gardien de but français tient toujours son ancien coéquipier en équipe de France en haute estime.
Zidane bientôt de retour en équipe de France ?
Zinédine Zidane pourrait d’ailleurs faire son retour chez les Bleus après la Coupe du monde 2026. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le coach de 53 ans est pressenti pour succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Sauf retournement de situation, l’ancien numéro 10 des Bleus devrait prendre les rênes de la sélection tricolore cet été. À voir s’il saura faire aussi bien que son prédécesseur, qui a remporté la Coupe du monde 2018 et emmené l’équipe de France en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. À suivre...