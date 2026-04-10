OM - Nouvelle signature officielle : Le dîner à Londres qui a tout changé !

Ce vendredi, l’OM tenait une conférence de presse pour annoncer l’arrivée de son nouveau président. Présent à Marseille, Frank McCourt a dévoilé les détails de cette nouvelle signature et, à en croire le président du club phocéen, c’est un dîner à Londres qui a permis à ce dernier de prendre sa décision finale. Explications.
L’OM entre dans une nouvelle ère. Après Pablo Longoria, le club phocéen a trouvé son nouveau président et il a de quoi étonner. Non issu du monde du football, c’est Stéphane Richard qui a été choisi par Frank McCourt, qui a officialisé l’arrivée de l’homme de 64 ans ce vendredi lors d’une conférence de presse. Il remplacera donc Alban Juster qui occupait la fonction de façon intérimaire.
« Il y a eu un nombre de candidats vraiment important »
Lors de cette conférence de presse, Frank McCourt est revenu sur le processus de recrutement du nouveau président de l’OM. Visiblement, le poste faisait rêver beaucoup de monde. « Le processus a été assez intéressant. Il y a eu un nombre de candidats vraiment important, peut-être même que certains d'entre vous se sont présentés (rires). C'était impressionnant de voir le monde de personnes, ce qui prouve l'amour pour ce club. Une entreprise de recrutement était là, le conseil de surveillance était aussi très engagé pour écrémer un peu la liste des candidats », a déclaré le propriétaire du club phocéen, d’après des propos rapportés par RMC Sport.
« Je l'ai épuisé avec mes questions »
Finalement, le choix de Frank McCourt s’est donc porté sur Stéphane Richard et c’est un dîner à Londres qui a convaincu le propriétaire de l’OM. « Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, sa belle carrière, le fait qu'il soit familier avec l'OM et son amour pour l'OM. On s'est rencontré à Londres pour dîner, j'ai réussi à accomplir plus que ce à quoi je m'attendais en un dîner. Je l'ai épuisé avec mes questions et il y a très bien répondu et c'était très clair pour moi après ce dîner. C'était clair que c'était l'homme pour ce projet. »