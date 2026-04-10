OM - Nouvelle signature officielle : Le dîner à Londres qui a tout changé !

Alexis Brunet

Ce vendredi, l’OM tenait une conférence de presse pour annoncer l’arrivée de son nouveau président. Présent à Marseille, Frank McCourt a dévoilé les détails de cette nouvelle signature et, à en croire le président du club phocéen, c’est un dîner à Londres qui a permis à ce dernier de prendre sa décision finale. Explications.

L’OM entre dans une nouvelle ère. Après Pablo Longoria, le club phocéen a trouvé son nouveau président et il a de quoi étonner. Non issu du monde du football, c’est Stéphane Richard qui a été choisi par Frank McCourt, qui a officialisé l’arrivée de l’homme de 64 ans ce vendredi lors d’une conférence de presse. Il remplacera donc Alban Juster qui occupait la fonction de façon intérimaire.

🚨Frank Mc Court :



"C’est avec une grande joie que je vous présente le nouveau président Stéphane Richard.



L'OM a besoin d’un leader fort avec une expérience exécutive surtout au moment présent avec beaucoup de défis à affronter.



Je veux quelqu’un qui connaisse Marseille.… pic.twitter.com/fCVCGyrwPe — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 10, 2026

« Il y a eu un nombre de candidats vraiment important » Lors de cette conférence de presse, Frank McCourt est revenu sur le processus de recrutement du nouveau président de l’OM. Visiblement, le poste faisait rêver beaucoup de monde. « Le processus a été assez intéressant. Il y a eu un nombre de candidats vraiment important, peut-être même que certains d'entre vous se sont présentés (rires). C'était impressionnant de voir le monde de personnes, ce qui prouve l'amour pour ce club. Une entreprise de recrutement était là, le conseil de surveillance était aussi très engagé pour écrémer un peu la liste des candidats », a déclaré le propriétaire du club phocéen, d’après des propos rapportés par RMC Sport.