NBA - LeBron James : «On adorerait t’avoir avec nous», l’invitation d’un coéquipier de Victor Wembanyama pour qu’il signe aux San Antonio Spurs

Alors que les équipes intéressées par LeBron James peuvent contacter son agent par le biais de messages vocaux, Luke Kornet s’est prêté au jeu. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le coéquipier de Victor Wembanyama a envoyé un message au King, expliquant pourquoi il ferait bien de rejoindre les San Antonio Spurs.
Comme indiqué par ESPN, Rich Paul, agent de LeBron James, a demandé aux équipes intéressées par son client de lui présenter leur projet sportif via des messages vocaux et le King aura donc ensuite la possibilité d’écouter leur pitch. Une situation dont s’est amusé Luke Kornet, publiant un message humoristique pour le convaincre de venir chez les San Antonio Spurs.
« Tu pourrais aussi jouer aux côtés d’un autre joueur générationnel… et Victor également »
« Salut LeBron… Monsieur James, LeBron, Ron. C’est Luke Kornet, numéro 7 des San Antonio Spurs. Tu m’as un peu crié dessus la semaine dernière… enfin, l’année dernière. Bref. Je voulais simplement t’inviter à venir ici, à San Antonio. On a quelque chose de vraiment sympa qui se met en place, avec beaucoup de jeunes talents. C’est une ville où il est facile de vivre, sans impôt sur le revenu… ça compte toujours. Tu pourrais aussi jouer aux côtés d’un autre joueur générationnel… et Victor également (rire) », a déclaré le coéquipier de Victor Wembanyama, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.
« Toi, tu cours après ta cinquième bague, et nous, on en a déjà cinq »
« Bref, il y a SeaWorld, La Panadería… Si tu n’as jamais goûté, c’est vraiment une tuerie. Je pense que tu adorerais. On a aussi une chambre d’amis disponible, si tu as besoin d’un peu de temps pour réfléchir à tout ça de ton côté. On serait ravis de t’ouvrir nos portes. C’est aussi un super endroit pour les enfants. Je ne sais pas exactement quel âge ils ont, ni même combien tu en as… Enfin, je connais à peu près l’âge de l’un d’eux : 450 ans, quelque chose comme ça… Tu devrais simplement passer, essayer et voir ce que ça donne. On adorerait t’avoir avec nous. Je pense qu’on pourrait vraiment passer un très bon moment. Toi, tu cours après ta cinquième bague, et nous, on en a déjà cinq. On cherche notre sixième. Donc, au fond, on est tous dans la même situation », a ajouté Luke Kornet, avant de conclure : « Ah, j’allais oublier. Mon agent m’a dit qu’il t’avait envoyé quelque chose, mais je ne sais pas si ça s’est perdu en route ou s’il y a eu un malentendu, parce que je n’ai jamais vraiment eu de retour. Donc, si tu pouvais d’abord le retrouver, puis le signer et me le renvoyer, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, c’était une demande plus personnelle, un peu à part du pitch. Mais bon… »