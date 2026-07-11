NBA - LeBron James : «On adorerait t’avoir avec nous», l’invitation d’un coéquipier de Victor Wembanyama pour qu’il signe aux San Antonio Spurs

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les équipes intéressées par LeBron James peuvent contacter son agent par le biais de messages vocaux, Luke Kornet s’est prêté au jeu. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le coéquipier de Victor Wembanyama a envoyé un message au King, expliquant pourquoi il ferait bien de rejoindre les San Antonio Spurs.

Comme indiqué par ESPN, Rich Paul, agent de LeBron James, a demandé aux équipes intéressées par son client de lui présenter leur projet sportif via des messages vocaux et le King aura donc ensuite la possibilité d’écouter leur pitch. Une situation dont s’est amusé Luke Kornet, publiant un message humoristique pour le convaincre de venir chez les San Antonio Spurs.

« Tu pourrais aussi jouer aux côtés d’un autre joueur générationnel… et Victor également » « Salut LeBron… Monsieur James, LeBron, Ron. C’est Luke Kornet, numéro 7 des San Antonio Spurs. Tu m’as un peu crié dessus la semaine dernière… enfin, l’année dernière. Bref. Je voulais simplement t’inviter à venir ici, à San Antonio. On a quelque chose de vraiment sympa qui se met en place, avec beaucoup de jeunes talents. C’est une ville où il est facile de vivre, sans impôt sur le revenu… ça compte toujours. Tu pourrais aussi jouer aux côtés d’un autre joueur générationnel… et Victor également (rire) », a déclaré le coéquipier de Victor Wembanyama, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.