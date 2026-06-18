Bruno Genesio lance un ultimatum à l'OM : Voilà pourquoi sa signature est encore bloquée !

Alexis Brunet

Alors qu’Habib Beye n’a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par l’OM, il devrait prochainement être démis de ses fonctions d’entraîneur du club phocéen. Pour le remplacer, Marseille souhaite miser sur Bruno Genesio, mais quelques détails bloquent encore la finalisation d’un accord. L’ancien coach du LOSC souhaiterait notamment débarquer dans le sud de la France avec quatre adjoints.

Encore une fois, l’été devrait être agité à Marseille. L’OM a déjà entamé sa reconstruction il y a quelques temps avec les arrivées de Stéphane Richard comme président et de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, mais cela devrait continuer dans les prochains mois. La direction olympienne cherche notamment à faire venir un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye, qui n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir une qualification pour la Ligue des champions et le titre en Coupe de France.

Genesio veut venir avec quatre adjoints Alors que l’OM avait discuté avec Christophe Galtier, c’est finalement Bruno Genesio qui devrait remplacer Habib Beye, lui qui a quitté le LOSC à l’issue de la saison. Les discussions sont déjà bien avancées avec le technicien de 59 ans, mais quelques détails bloquent pour le moment son arrivée dans le sud de la France. L’ancien coach lillois souhaiterait avoir des garanties, mais surtout pouvoir venir avec quatre adjoints, ce qui ferait actuellement l’objet de discussion entre les différentes parties, d'après les informations de RMC Sport.