Barcola - PSG : Voilà les deux destinations possibles pour son transfert !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale entend se renforcer, mais pourrait également voir quelques joueurs quitter le navire. Bradley Barcola attise notamment l’intérêt de quelques cadors européens sur le marché des transferts. Deux équipes en particulier se battraient pour le recruter.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Après avoir été sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le club de la capitale voudrait régénérer le groupe de Luis Enrique. Dans cette optique, des noms comme Yan Diomandé (RB Leipzig) ou encore Eduardo Camavinga (Real Madrid) ont été évoqués. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient faire le chemin inverse et quitter les Rouge-et-Bleu. Bradley Barcola n’est notamment pas insensible à l’intérêt de Liverpool comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Mais une autre destination serait possible pour l’international français.

Arsenal et Liverpool en concurrence pour Bradley Barcola ? « Il ne peut pas y avoir qu’un seul nom pour Liverpool. J’ai envie de mentionner un autre nom : Bradley Barcola reste un joueur apprécié par Liverpool. Il ne faut pas l’oublier, alors qu’il est aussi apprécié par Arsenal. Il est toujours sur leur short-list, mais il n’y a rien d’imminent. Barcola reste un nom à suivre pour Liverpool » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.