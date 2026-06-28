Mercato - PSG : Le transfert d’un joueur de l’équipe de France bouclé en pleine Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Pour cet été, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Le club de la capitale aurait ainsi activé quelques pistes, dont celle menant à Maghnes Akliouche. Il y aurait d’ailleurs une probabilité que le transfert du joueur de l’équipe de France soit bouclé pendant la Coupe du monde 2026.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un mercato plutôt mouvementé. Les dirigeants parisiens voudraient offrir des renforts à Luis Enrique pour la saison prochaine. Le club de la capitale aurait donc activé plusieurs pistes cet été, dont celle menant à Maghnes Akliouche. Le profil du joueur de 24 ans plairait aux Rouge-et-Bleu, qui l’estimeraient capable de remplacer Kang-In Lee, ce dernier étant sur le départ.

Le PSG mène la danse pour Akliouche D’après les informations de Football Insider, le PSG mènerait d’ailleurs la course au milieu offensif de l’AS Monaco. Mais l’international français serait aussi dans le viseur de quelques clubs de Premier League. Tottenham continuerait notamment de se renseigner sur le dossier, Roberto De Zerbi souhaitant avoir de nouvelles solutions offensives. Maghnes Akliouche, de son côté, dispute pour le moment la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Mais plusieurs transferts ont déjà été bouclés pendant le Mondial en Amérique. Cette possibilité ne serait donc pas à exclure.