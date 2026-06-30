PSG - Transfert de Kang-In Lee : Son «remplaçant idéal» confirmé dans la presse espagnole ?

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. Le club de la capitale est sur le point de se séparer de quelques joueurs, dont Kang-In Lee. Les dirigeants parisiens se sont donc activés pour lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts. Et la presse espagnole a confirmé les avancées parisiennes sur le dossier de Maghnes Akliouche.

Le PSG devrait vivre un mercato mouvementé cet été. Et la tendance se confirme ces derniers jours. Le club de la capitale s’apprête à perdre Kang-In Lee, qui semble se diriger vers l’Atlético de Madrid. Le joueur de 25 ans souhaite retrouver un temps de jeu plus régulier et estime ainsi qu’il est temps pour lui de quitter les Rouge-et-Bleu après trois saisons sous les ordres de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens se sont donc activés pour lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts. Et ce dernier semble avoir été identifié.

Maghnes Akliouche pour remplacer Kang-In Lee au PSG ? A en croire Mundo Deportivo, Maghnes Akliouche serait perçu comme le « remplaçant idéal » de Kang-In Lee aux yeux du PSG. Le profil du milieu offensif de l’AS Monaco, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, serait plutôt apprécié chez les doubles champions d’Europe, qui ne seraient ainsi pas contre lui mettre la main dessus en cas de départ de l’international sud-coréen cet été.