Mercato - Le PSG ou Barcelone : Voilà ce qu’il faut payer pour le transfert de Julian Alvarez !

Le mercato du PSG est en train de s’animer en ce moment. Le club de la capitale a activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens n’auraient d’ailleurs pas encore totalement écarté le dossier Julian Alvarez, également suivi par le FC Barcelone. L’Atlético de Madrid ne semble toutefois pas vouloir bouger de ses positions pour l’international argentin.
Le PSG devrait vivre un mercato mouvementé cet été. Le club de la capitale cherche à régénérer l’effectif de Luis Enrique et a ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Si les noms de Yan Diomandé et Maghnes Akliouche ont beaucoup été évoqués ces derniers jours, les dirigeants parisiens n’auraient pas non plus écarté le dossier Julian Alvarez selon la presse espagnole. Le FC Barcelone serait toutefois encore sur l’attaquant de 26 ans. L’Atlético de Madrid ne semble cependant pas vouloir bouger de ses positions sur ce dossier.
L'Atlético de Madrid attend 150M€ et rien d'autre pour Julian Alvarez
D’après les informations de SPORT, les Colchoneros resteraient inflexibles et ne compteraient pas vraiment faciliter son transfert. Les pensionnaires de la Liga n’accepteraient ainsi de laisser filer Julian Alvarez que pour 150M€ sans possibilité d’échelonner le paiement en plusieurs fois comme le FC Barcelone l’envisageait. Le PSG et les Blaugrana savent donc à quoi s’en tenir sur ce dossier.
Le mercato s'anime du côté du PSG
Reste maintenant à voir si les dirigeants parisiens décideront de débourser un tel montant pour attirer Julian Alvarez dans la capitale. En attendant, les doubles champions d’Europe avancent sur d’autres dossiers. Le PSG serait notamment dans une plutôt bonne position pour mettre la main sur Yan Diomandé, Maghnes Akliouche et Alessandro Longoni. Le mercato s’est animé côté Rouge-et-Bleu ces dernières heures. Et tout n’est pas encore perdu pour un éventuel transfert de Julian Alvarez. Le champion du monde 2022 risque en tout cas d'être l'une des grandes attractions sur ce marché des transferts.