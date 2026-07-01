Mercato : La presse italienne annonce le prochain transfert de l’OM

Axel Cornic

En ce mercato estival, tout le monde est à vendre du côté de l’Olympique de Marseille. Après la mise en garde de l’UEFA, le club phocéen doit en effet absolument rentrer dans les clous du fair-play financier pour ne pas risquer une exclusion de toute compétition européenne. Et si on parle beaucoup de Mason Greenwood, d’autres joueurs semblent être proches d’un départ.

C’est un mercato estival brûlant qui se profile à Marseille. Alors que ce jeudi 2 juillet la nouvelle direction va officiellement prendre ses fonctions, avec notamment le président Stéphane Richard, en coulisses les choses avancent déjà. Et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a fort à faire, avec plusieurs dossiers très chauds.

Le grand exode à l’OM Ces dernières semaines on a beaucoup entendu parler de Mason Greenwood, qui à en croire la presse italienne pourrait rebondir du côté de l’AS Roma. L’OM rêve de boucler une vente historique autour des 50 ou 55M€, mais pour le moment les Giallorossi ne serait pas disposés à aller au-delà des 40M€. Déjà une belle somme, mais il ne faut pas oublier que Manchester United garde les 40% des parts du joueur et empochera donc une partie importante sur son futur transfert.