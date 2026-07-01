Mercato : La presse italienne annonce le prochain transfert de l’OM

En ce mercato estival, tout le monde est à vendre du côté de l’Olympique de Marseille. Après la mise en garde de l’UEFA, le club phocéen doit en effet absolument rentrer dans les clous du fair-play financier pour ne pas risquer une exclusion de toute compétition européenne. Et si on parle beaucoup de Mason Greenwood, d’autres joueurs semblent être proches d’un départ.
C’est un mercato estival brûlant qui se profile à Marseille. Alors que ce jeudi 2 juillet la nouvelle direction va officiellement prendre ses fonctions, avec notamment le président Stéphane Richard, en coulisses les choses avancent déjà. Et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a fort à faire, avec plusieurs dossiers très chauds.
Le grand exode à l’OM
Ces dernières semaines on a beaucoup entendu parler de Mason Greenwood, qui à en croire la presse italienne pourrait rebondir du côté de l’AS Roma. L’OM rêve de boucler une vente historique autour des 50 ou 55M€, mais pour le moment les Giallorossi ne serait pas disposés à aller au-delà des 40M€. Déjà une belle somme, mais il ne faut pas oublier que Manchester United garde les 40% des parts du joueur et empochera donc une partie importante sur son futur transfert.
Après Greenwood et Højbjerg, au tour de Traoré
Il n’est pas le seul Marseillais qui pourrait poursuivre sa carrière en Serie A, puisque Pierre-Emile Højbjerg est également annoncé dans le viseur de l’Atalanta, avec l’Eco di Bergamo qui a récemment parlé d’un possible transfert autour des 10M€. Et comme on dit, jamais deux sans trois ! D’après les informations de Tuttosport, Hamed Junior Traoré serait en instance de départ du côté de l’OM, puisqu’il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le Genoa. Reste désormais à trouver un terrain d'entente sur l’opération et le quotidien transalpin parle d’un possible prêt avec une option d’achat non obligatoire, dont le montant précis n’est toutefois pas précisé.