PSG - Transfert de Barcola : Arsenal active un plan B à 150M€ !

Pierrick Levallet

Bradley Barcola risque de vivre un mercato animé cet été. Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, l’ailier de 23 ans fait l’objet de quelques rumeurs concernant un départ du PSG. L’international français est notamment évoqué du côté d’Arsenal. Mais les Gunners auraient des vues sur un autre joueur, estimé à 150M€.

Bradley Barcola fait partie des noms qui agitent le mercato du PSG en ce moment. L’ailier de 23 ans, actuellement en lice avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, fait l’objet de rumeurs au sujet d’un éventuel départ cet été. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. L’ancien de l’OL serait toutefois sur les tablettes d’Arsenal également. Les Gunners exploreraient cependant une autre piste sur le marché des transferts.

Arsenal pense à Morgan Rogers à la place de Bradley Barcola « De sûr, Liverpool est toujours dessus. Liverpool adore Barcola et aimerait le recruter. Arsenal a aussi un intérêt. Mais pour Arsenal, un autre nom évoqué est Morgan Rogers. Aston Villa souhaite fixer un prix autour de 150M€. Aston Villa est au courant de l’intérêt d’Arsenal et d’autres clubs dont Chelsea. Mais pour le moment, Arsenal a bien avancé sur son dossier du côté du joueur » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.