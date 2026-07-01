Mercato - OM : Cinq transferts fuitent déjà dans la presse ?

Pierrick Levallet

Le mercato de l’OM s’annonce mouvementé cet été. Le club phocéen souhaite échapper à ses problèmes financiers et entend donc vendre plusieurs de ses joueurs afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Grégory Lorenzi a concocté une liste de départs. Cinq transferts ont d’ailleurs déjà fuité dans la presse.

Ennuyé par de sérieux soucis économiques, l’OM souhaite sortir du radar de la DNCG. Le club phocéen entend donc vendre plusieurs de ses joueurs cet été afin de renflouer ses caisses. Le mercato marseillais s’annonce ainsi mouvementé, alors que nous n’en sommes qu’aux prémisses du nouveau projet avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à sa tête. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà programmé cinq transferts à boucler avant la fermeture du marché des transferts.

L'OM veut dégraisser son effectif D’après les informations de L’Equipe, le nouveau directeur sportif de l’OM aurait transmis une liste à quelques agents afin de l’aider à se séparer de certains éléments. Épaulé par Medhi Benatia, Grégory Lorenzi souhaiterait ainsi voir Ulisses Garcia, Amine Harit, Neal Maupay, tous de retour de prêt, ainsi que Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang faire leurs valises cet été. Dans l’idéal, le dirigeant marseillais voudrait éviter les résiliations de contrat lors de cette fenêtre des transferts. Cette solution ne servirait que de mesure de dernier recours afin d’alléger la masse salariale.