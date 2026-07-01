PSG - Real Madrid : Michael Olise prêt à dire oui à un transfert ?

Brillant depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise démontre qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Une situation qui attire bien évidemment l'œil des plus grands clubs européens à l'image du PSG et du Real Madrid. Et l'annonce d'un journaliste pourrait tout relancer.
Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise confirme sa grande forme lors de la Coupe du monde. Le meneur de jeu de l'équipe de France a en effet déjà délivré 5 passes décisives et s'impose comme l'un des hommes forts de la compétition. Une situation qui a fait naitre plusieurs rumeurs de transfert notamment vers le PSG ou le Real Madrid. Et le journaliste de BILD, Christian Falk, assure que la situation inquiète le Bayern Munich, au point qu'il ne voit pas Michael Olise prolonger son contrat alors que les Bavarois souhaiteraient le blinder jusqu'en 2031.
«La situation de Michael Olise devient un peu délicate pour le Bayern Munich»
« La situation de Michael Olise devient un peu délicate pour le Bayern Munich. Des rumeurs circulent autour du Français : son entourage affirmerait qu’il sait qu’il peut toujours remporter le championnat avec le FC Bayern, mais qu’il l’a déjà fait, et qu’il a désormais également la DFB-Pokal à son palmarès », confie-t-il auprès de CFBayern Insider avant de poursuivre.
«Je ne le vois pas signer un nouveau contrat avec le Bayern dans un avenir proche»
« La Ligue des champions, en revanche, est peut-être un peu plus difficile à remporter au Bayern de Munich. Des rumeurs laissent entendre qu’il souhaiterait être transféré ailleurs, et que le Real Madrid serait le club dont il devrait rêver. Olise ne s’exprime pas beaucoup, on ne sait donc jamais si ces rumeurs sont fondées. Pourtant, les personnes qui en parlent seraient apparemment très proches de lui. Cela pourrait poser problème au Bayern, car tout le monde sait que les joueurs mécontents ne sont pas de bons joueurs. Je ne vois pas l’international français signer un nouveau contrat avec le Bayern dans un avenir proche », ajoute Christian Falk.