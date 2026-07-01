PSG - Real Madrid : Michael Olise prêt à dire oui à un transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Brillant depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise démontre qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Une situation qui attire bien évidemment l'œil des plus grands clubs européens à l'image du PSG et du Real Madrid. Et l'annonce d'un journaliste pourrait tout relancer.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise confirme sa grande forme lors de la Coupe du monde. Le meneur de jeu de l'équipe de France a en effet déjà délivré 5 passes décisives et s'impose comme l'un des hommes forts de la compétition. Une situation qui a fait naitre plusieurs rumeurs de transfert notamment vers le PSG ou le Real Madrid. Et le journaliste de BILD, Christian Falk, assure que la situation inquiète le Bayern Munich, au point qu'il ne voit pas Michael Olise prolonger son contrat alors que les Bavarois souhaiteraient le blinder jusqu'en 2031.

«La situation de Michael Olise devient un peu délicate pour le Bayern Munich» « La situation de Michael Olise devient un peu délicate pour le Bayern Munich. Des rumeurs circulent autour du Français : son entourage affirmerait qu’il sait qu’il peut toujours remporter le championnat avec le FC Bayern, mais qu’il l’a déjà fait, et qu’il a désormais également la DFB-Pokal à son palmarès », confie-t-il auprès de CFBayern Insider avant de poursuivre.