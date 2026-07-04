Mercato : Un international français contacté, le PSG est passé à l'action

Après son doublé en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut continuer sur sa lancée et pour cela, Luis Campos préparerait plusieurs coups importants. Cela semble notamment être le cas en Serie A, puisque l’architecte du projet parisien aurait un international français dans le viseur.
Depuis quelques années, le PSG a changé de stratégie sur le mercato, en recrutant des jeunes talents à développer. Mais les Parisiens semblent surtout vouloir miser sur les internationaux français et cela a porté ses fruits avec notamment Ousmane Dembélé, devenu en deux saisons le nouveau visage du club.
Luis Campos apprécierait Khephren Thuram
Ce n’est pas fini, puisque d’autres joueurs de l’équipe de France seraient dans le viseur de Luis Campos, l’homme derrière les succès du PSG ces dernières années. Ainsi, Tuttosport nous apprend ce samedi qu’il aurait notamment coché le nom de Khephren Thuram, actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029. Son coach Luciano Spalletti aurait accepté de le sacrifier, afin de boucler l’arrivée de deux renforts au milieu de terrain, avec Franck Kessié et Stanislav Lobotka. Mais le PSG ne semble pas être seul sur le coup, avec une liste de prétendants très longue pur l’ancien de l’OGC Nice et de l’AS Monaco.
Le PSG face à la Premier League
La concurrence s’annonce en effet féroce pour l’international français, qui n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Toujours selon les informations de Tuttosport, la Juventus aurait été approchée par Sunderland, Nottingham Forest, Newcastle, Liverpool, Manchester United, Galatasaray et Fenerbahçe ces dernières semaines. Aucun club n’aurait toutefois formulé d’offre pour le moment, avec Thuram qui est évalué à 38M€ par le site spécialisé Transfermarkt. A noter que plusieurs sources en Italie ont expliqué que le joueur pourrait privilégier la France et le PSG, afin de justement revenir dans la course pour sa sélection.