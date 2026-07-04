Mercato : Un international français contacté, le PSG est passé à l'action

Axel Cornic

Après son doublé en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut continuer sur sa lancée et pour cela, Luis Campos préparerait plusieurs coups importants. Cela semble notamment être le cas en Serie A, puisque l’architecte du projet parisien aurait un international français dans le viseur.

Depuis quelques années, le PSG a changé de stratégie sur le mercato, en recrutant des jeunes talents à développer. Mais les Parisiens semblent surtout vouloir miser sur les internationaux français et cela a porté ses fruits avec notamment Ousmane Dembélé, devenu en deux saisons le nouveau visage du club.

Luis Campos apprécierait Khephren Thuram Ce n’est pas fini, puisque d’autres joueurs de l’équipe de France seraient dans le viseur de Luis Campos, l’homme derrière les succès du PSG ces dernières années. Ainsi, Tuttosport nous apprend ce samedi qu’il aurait notamment coché le nom de Khephren Thuram, actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029. Son coach Luciano Spalletti aurait accepté de le sacrifier, afin de boucler l’arrivée de deux renforts au milieu de terrain, avec Franck Kessié et Stanislav Lobotka. Mais le PSG ne semble pas être seul sur le coup, avec une liste de prétendants très longue pur l’ancien de l’OGC Nice et de l’AS Monaco.