Mercato : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia… C’est déjà réglé pour leur avenir au PSG ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'attaque du PSG va connaitre quelques modifications. Alors qu'il est attendu que Gonçalo Ramos et Kang-in Lee s'en aillent, d'autres changements pourraient également intervenir dans les semaines à venir. Quid notamment d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ? Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a réglé ces 3 dossiers.

Si le transfert n'est pas encore officiel, Yan Diomandé se serait d'ores et déjà mis d'accord avec le PSG. L'Ivoirien du RB Leipzig pourrait donc renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Une arrivée qui va avoir des conséquences ? Alors que la concurrence est rude en attaque, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee devraient rejoindre respectivement le Milan AC et l'Atético de Madrid. Des départs qui ne devraient toutefois pas être les seuls au sein de l'attaque du PSG...

« Tout le monde ne pourra pas rester » Au micro de RMC lors de l'After Foot, Fabrice Hawkins a été interrogé sur les possibles conséquences de l'arrivée de Yan Diomandé au PSG. Le journaliste a alors répondu dans un premier temps : « Est-ce que l’arrivée éventuelle de Diomandé au PSG pousse vers la sortie un des poids lourds offensifs du PSG ? En tout cas, tout le monde ne pourra pas rester. Lee devrait partir, il y a des négociations avancées avec l’Atlético, il y a Mbaye, il y a Barcola ».