Mercato : Un nouveau latéral droit au PSG ? Luis Enrique a identifié la doublure d'Achraf Hakimi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En plus de vouloir renforcer le secteur offensif, le Paris Saint-Germain pourrait accueillir du renfort en défense, mais probablement pas sur le côté droit. En plus d’Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique voudrait miser sur le jeune David Boly (17 ans), issu du centre de formation.

Cet été, le mercato estival s’annonce beaucoup plus mouvementé pour le Paris Saint-Germain, qui vient d’acter le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan en attendant celui de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid. La direction devrait prochainement passer à la vitesse supérieure avec Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco). En défense aussi, du renfort pourrait arriver. Selon L’Équipe, le PSG se tient attentif au marché des latéraux gauches tandis que le journaliste Fabrizio Romano affirmait récemment que le recrutement d’un défenseur central était aussi espéré. En revanche, aucun latéral droit ne serait attendu.

Luis Enrique compte sur David Boly D’après les informations de Paris Team, Luis Enrique a déjà tranché concernant la doublure d’Achraf Hakimi. À 17 ans, David Boly est très apprécié par l’entraîneur espagnol, qui envisage de miser sur lui pour la saison à venir. Le titi parisien avait fait ses grands débuts avec l’équipe première en décembre dernier, à l’occasion d’un match de Coupe de France face à Fontenay (0-4). « C’est un garçon travailleur, humble et concentré. Il ne brûle pas les étapes, saluait Luis Enrique au cours de la saison. C’est un rêve pour lui, mais aussi une responsabilité. À cet âge-là, chaque minute compte. »