Mercato - OM : Le père de Mason Greenwood à l'origine d'un rebondissement pour son transfert !

Longtemps annoncé du côté de l'AS Roma, Mason Greenwood devrait finalement rejoindre Fenerbahçe. Une situation très mal vécue du côté de l'Italie où la responsabilité du père de l'ailier anglais est clairement pointée du doigt.
Il y a quelques jours, Stéphane Richard ne s'en cachait pas, l'OM devrait se lancer dans une importante cure d'austérité. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence.
Greenwood va finalement rejoindre Fenerbahçe
Ce n'est pas donc pas étonnant de voir Mason Greenwood agiter le mercato. En effet, l'ailier anglais serait très proche de s'engager avec Fenerbahçe qui s'apprêterait à lâcher 40M€, hors bonus, pour ce transfert. Un sacré rebondissement puisque depuis de longues semaines, le numéro 10 de l'OM est annoncé proche de s'engager avec l'AS Roma. En vain, puisqu'il va finalement filer en Turquie.
Le père de Mason Greenwood pointé du doigt ?
Une situation qui fait évidemment grandement parler du côté de l'Italie. Et Il Messaggero dévoile le responsable de cet échec. D'après le média italien, il s'agit du père de Mason Greenwood. Ce dernier avait trouvé un accord avec l'AS Roma sur la base d'un salaire annuel estimé à 5M€, mais il a rapidement changé de comportement lorsque Fenerbahçe est arrivé dans les discussions. Et pour cause, le club turc a plus de moyen et a proposé quasiment 10M€ par an au joueur anglais. Son père a donc immédiatement revu ses exigences à la hausse auprès de l'AS Roma, mais les dirigeants italiens avaient prévenu très tôt qu'ils n'iraient pas plus haut.