Mercato - OM : Le père de Mason Greenwood à l'origine d'un rebondissement pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé du côté de l'AS Roma, Mason Greenwood devrait finalement rejoindre Fenerbahçe. Une situation très mal vécue du côté de l'Italie où la responsabilité du père de l'ailier anglais est clairement pointée du doigt.

Il y a quelques jours, Stéphane Richard ne s'en cachait pas, l'OM devrait se lancer dans une importante cure d'austérité. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence.

Greenwood va finalement rejoindre Fenerbahçe Ce n'est pas donc pas étonnant de voir Mason Greenwood agiter le mercato. En effet, l'ailier anglais serait très proche de s'engager avec Fenerbahçe qui s'apprêterait à lâcher 40M€, hors bonus, pour ce transfert. Un sacré rebondissement puisque depuis de longues semaines, le numéro 10 de l'OM est annoncé proche de s'engager avec l'AS Roma. En vain, puisqu'il va finalement filer en Turquie.