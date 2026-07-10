Coupe du Monde 2026 - Grosse surprise à venir en équipe de France ? «Zaïre-Emery aura encore des minutes»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir face au Maroc, Didier Deschamps a fait confiance à Warren Zaïre-Emery. Le phénomène du PSG a disputé ses premières minutes sur cette Coupe du Monde 2026, et a fait bonne impression. Pour Ousmane Dembélé, il est clairement probable que le milieu de terrain de 20 ans continue d’avoir du temps de jeu sur la compétition.

Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, une question demeurait en suspens avec l’équipe de France. Warren Zaïre-Emery, auteur d’une excellente saison avec le PSG, allait-il disposer de temps de je sur la compétition ? Ce jeudi, le milieu de terrain de 20 ans est entré en jeu face au Maroc à l’occasion des quarts de finale. Ayant disputé une vingtaine de minutes, Zaïre-Emery a délivré une bonne impression, se montrant combatif et intéressant dans les duels.

« Il aura encore des minutes et de l’importance pour cette équipe » Buteur sur ce quart de finale, Ousmane Dembélé lui, a beaucoup apprécié la prestation de son coéquipier en club. En zone mixte, l’attaquant du PSG a félicité son jeune partenaire, affirmant que ce dernier serait amené à jouer davantage à l’avenir. « Je suis très heureux pour Warren Zaïre-Emery, il mérite de jouer dans cette équipe. C’est un joueur incroyable qui fait du bien à n’importe quelle équipe. Il aura encore des minutes et de l’importance pour cette équipe », a ainsi confié Ousmane Dembélé.