Emmanuel Macron «impressionné» par l’équipe de France : Le souhait du président de la République avant le Maroc

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France va se frotter au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. En marge de l'étape du Tour de France du jour, Emmanuel Macron a annoncé la couleur avant ce choc. Dans le même temps, le président de la République a affiché un souhait.

Qualifiée pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu la Suède en 16ème de finale, avant de venir à bout du Paraguay au tour suivant. Ce jeudi soir, les Bleus de Didier Deschamps ont rendez-vous avec le Maroc en quart de finale de la compétition, et ce, au Gillette Stadium de Boston.

«On va faire un grand match» Présent pour l'étape du Tour de France de ce jeudi, Emmanuel Macron s'est livré sur le choc entre la bande à Kylian Mbappé et le Maroc. « Là on a deux Français dans les 10 premiers du Tour de France, c’est génial. Et de la même manière, ce (jeudi) soir, on sera tous derrière nos Bleus. Je pense qu’on peut faire un grand match. On va faire un grand match », a lancé le président de la République, avant d'afficher son souhait de voir les Bleus valider leur ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde.