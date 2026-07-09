France-Maroc : Voilà le plan de Didier Deschamps pour stopper Achraf Hakimi !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a rendez-vous avec le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que Bradley Barcola a été titularisé lors des deux dernières rencontres, Didier Deschamps aurait choisi de faire confiance à Désiré Doué face aux Lions de l'Atlas, et ce, pour qu'il puisse bloquer Achraf Hakimi.

Ayant battu la Suède et le Paraguay lors de ses deux premiers matchs de la phase à éliminations directes, l'équipe de France doit se frotter au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. En effet, les Bleus vont affronter les Lions de l'Atlas ce jeudi soir au Gillette Stadium de Boston. Si Bradley Barcola a été aligné d'entrée en 16ème et en 8ème de finale de la compétition, cette fois, c'est Désiré Doué qui devrait être titularisé par Didier Deschamps sur l'aile gauche.

France-Maroc : Didier Deschamps compte titulariser Désiré Doué D'après les indiscrétions du Parisien, Didier Deschamps a décidé de miser sur Désiré Doué face au Maroc. En effet, la dernière mise en place réalisée ce mercredi lors de l'entrainement de l'équipe de France a confirmé la tendance. Le sélectionneur des Bleus ayant pris cette décision pour plusieurs raisons.