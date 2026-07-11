Kylian Mbappé, Lionel Messi... La presse espagnole dénonce un problème à la Coupe du monde 2026 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, les meilleures nations ont répondu à l'appel et la France affrontera l'Espagne en demi-finale mardi. Les meilleurs joueurs sont également au rendez-vous pour cette compétition si importante et Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo ont très souvent été désignés meilleur homme du match. Une habitude qui ne plaît pas forcément à Marca.

Encore élu homme du match lors du quart de finale contre le Maroc, Kylian Mbappé fait plutôt parler les statistiques à son avantage en ayant inscrit son 8ème but depuis le début de la compétition. Mais certaines leaders récoltent eux aussi ce type de récompenses qui ne sont pas forcément méritées d'après la presse espagnole. Marca dénonce un vote inutile.

« Il faut arrêter » Depuis 2010, l'homme du match est désigné par le public via un vote et non plus par la FIFA en Coupe du monde. Cela donne lieu parfois à des résultats largement questionnables comme celui la désignation de Lamine Yamal lors du match face à la Belgique vendredi. Le jeune Espagnol, peu en vue depuis le début de la compétition, avait déjà été désigné lors de la victoire face à l'Autriche malgré le doublé d'Oyarzabal. Selon Marca, il faut faire quelque chose. « Il faut arrêter de désigner l'homme du match par le vote des supporters ! Il est impossible que tout revienne toujours à Messi, Cristiano, Mbappé, Haaland et Lamine Yamal, comme si la décision était prise à l’avance » peut-on lire.