Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Daniel Riolo révèle son favori sur RMC !

Ce vendredi soir, l’Espagne s’est imposée face à la Belgique (2-1) et va donc affronter l’équipe de France à l’occasion des demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Sur RMC, Daniel Riolo a évoqué ce choc. Si le célèbre chroniqueur voit les Bleus légèrement favoris, ce dernier a évoqué les différences avec la rencontre qui avait eu lieu il y a deux ans à l’Euro 2024.
Deux ans après, la France et l’Espagne se retrouvent. A l’Euro 2024, la « Roja » avait éliminé les Bleus lors des demi-finales de la compétition. Ce mardi 14 juillet, les deux sélections se retrouvent cette fois ci lors du dernier carré de la Coupe du Monde. Présent à l’antenne de l’After Foot sur RMC ce vendredi soir, Daniel Riolo a annoncé un « 55-45 » pour la France qu’il voit légèrement favorite.
« L'équipe de France ne pouvait pas opposer ces fameuses individualités qui déglinguent tout »
« La différence avec 2024, c'est que l'équipe de France ne pouvait pas opposer ces fameuses individualités qui déglinguent tout. Et encore... Sur ce match-là où ils se font promener, les Bleus ont marqué en premier et Mbappé a une balle de 2-2, ça peut faire traquenard quand même même s'ils se sont fait manger tout le long », a ainsi expliqué Daniel Riolo sur ce choc. De son côté, l’Espagne croit en ses forces comme l’a rapidement rappelé Lamine Yamal.
« Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous »
« Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois. C'est évident que ce sont deux super équipes, deux sélections parmi les meilleures au monde, les deux meilleures à mes yeux. On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur. Il y a deux options : soit ils atteignent trois finales de Coupe du monde consécutives, soit nous les battons trois fois. Nous sommes arrivés en demi-finales pour cela : jouer ces matches et les gagner. Maintenant, il est temps de se reposer et de se concentrer sur le match contre la France », a ainsi indiqué le prodige espagnol.