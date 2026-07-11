Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Daniel Riolo révèle son favori sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’Espagne s’est imposée face à la Belgique (2-1) et va donc affronter l’équipe de France à l’occasion des demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Sur RMC, Daniel Riolo a évoqué ce choc. Si le célèbre chroniqueur voit les Bleus légèrement favoris, ce dernier a évoqué les différences avec la rencontre qui avait eu lieu il y a deux ans à l’Euro 2024.

Deux ans après, la France et l’Espagne se retrouvent. A l’Euro 2024, la « Roja » avait éliminé les Bleus lors des demi-finales de la compétition. Ce mardi 14 juillet, les deux sélections se retrouvent cette fois ci lors du dernier carré de la Coupe du Monde. Présent à l’antenne de l’After Foot sur RMC ce vendredi soir, Daniel Riolo a annoncé un « 55-45 » pour la France qu’il voit légèrement favorite.

« L'équipe de France ne pouvait pas opposer ces fameuses individualités qui déglinguent tout » « La différence avec 2024, c'est que l'équipe de France ne pouvait pas opposer ces fameuses individualités qui déglinguent tout. Et encore... Sur ce match-là où ils se font promener, les Bleus ont marqué en premier et Mbappé a une balle de 2-2, ça peut faire traquenard quand même même s'ils se sont fait manger tout le long », a ainsi expliqué Daniel Riolo sur ce choc. De son côté, l’Espagne croit en ses forces comme l’a rapidement rappelé Lamine Yamal.