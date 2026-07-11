Coupe du monde 2026 - France/Espagne : «C’est la référence absolue», un avertissement est lancé avant le choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 après sa victoire contre le Maroc, l'Equipe de France va retrouver l'Espagne mardi à 21h heure française. Ce choc très attendu déchaîne les passions entre deux nations qui font partie des meilleures du monde. D'ailleurs, pour Mike Grella, joueur américain, l'Espagne est encore plus impressionnante.

Pour se qualifier pour une troisième finale d'affilée en Coupe du monde, l'Equipe de France va devoir se débarrasser de l'Espagne en demi-finales. La tâche s'annonce compliquée puisque les dernières confrontations ont tourné à l'avantage de la Roja, notamment lors du dernier Euro ou de la Ligue des Nations l'année dernière. L'Espagne partirait même avec un certain avantage selon Mike Grella.

« L'Espagne est aujourd'hui la référence absolue avec le ballon » Championne d'Europe en titre, l'Espagne a connu un début de compétition moins convaincant par rapport à l'Equipe de France. Les Bleus affichent une forme étincelante mais malgré cela, Mike Grella, joueur américain ayant surtout évolué en MLS, trouve la Roja un ton au-dessus. « Je trouve que l'Espagne a été excellente, ils sont tellement bons. La façon dont ils pressent, la façon dont ils récupèrent le ballon, les petites touches quand l'adversaire dégage, la manière dont ils le gardent dans les espaces réduits... Ils mettent la barre très haut, ça n'aura pas d'importance de sauter haut, courir vite ou être athlétique, parce que personne, pas même la France, ne joue au football que joue l'Espagne. L'Espagne est la meilleure équipe du monde avec le ballon, et c'est pourquoi elle est si difficile à battre. L'Espagne est aujourd'hui la référence absolue avec le ballon » déclare-t-il d'après CBS Sports Golazo.