Coupe du Monde 2026 : Un joueur menacé de mort sur les réseaux sociaux !

Ce samedi soir, la Norvège a été sortie par l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, s'étant inclinée 2-1. Pourtant, Alexander Sørloth a eu une occasion en or de permettre à son équipe de mener de deux buts. Après son raté et l'élimination de la Norvège, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a reçu des menaces de mort.
Pour la première fois de son histoire, la Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Opposée à l'Angleterre, la bande à Martin Odegaard aurait pu réaliser l'exploit. Toutefois, la Norvège s'est finalement inclinée face aux Three Lions (2-1). Alors que son équipe menait 1-0, Alexander Sørloth aurait pu permettre aux siens de doubler la mise. Toutefois, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a très mal négocié une situation de deux contre un, préférant tenter l'exploit individuel plutôt que de servir Erling Haaland, qui était totalement démarqué et pouvait avoir un face-à-face à négocier avec le portier Jordan Pickford.
«Tu vas mourir»
« C’est dur. Il y a des choses que j’aurais aimé mieux faire, mais je sais que d’autres opportunités se présenteront. Bien sûr, c’est difficile quand il s'agit d’un match aussi important », a confié Alexander Sørloth après le coup de sifflet final de Norvège-Angleterre. Une sortie qui n'a pas calmé tout le monde.
Alexander Sørloth a reçu des appels au suicide
Après l'élimination de la Norvège à la Coupe du Monde, Alexander Sørloth a subi une énorme vague de haine sur les réseaux sociaux, ayant reçu des menaces de mort - « tu vas mourir » - et des appels au suicide. A tel point que sa compagne s'est insurgée publiquement. « La Coupe du monde et le football apportent beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de haine. Je préférais ne pas y prêter attention, mais face à des commentaires comme ceux-ci, je n’ai pas le choix », a pesté Lena Selnas.