Coupe du Monde 2026 : Un joueur menacé de mort sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, la Norvège a été sortie par l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, s'étant inclinée 2-1. Pourtant, Alexander Sørloth a eu une occasion en or de permettre à son équipe de mener de deux buts. Après son raté et l'élimination de la Norvège, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a reçu des menaces de mort.

Pour la première fois de son histoire, la Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Opposée à l'Angleterre, la bande à Martin Odegaard aurait pu réaliser l'exploit. Toutefois, la Norvège s'est finalement inclinée face aux Three Lions (2-1). Alors que son équipe menait 1-0, Alexander Sørloth aurait pu permettre aux siens de doubler la mise. Toutefois, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a très mal négocié une situation de deux contre un, préférant tenter l'exploit individuel plutôt que de servir Erling Haaland, qui était totalement démarqué et pouvait avoir un face-à-face à négocier avec le portier Jordan Pickford.

«Tu vas mourir» « C’est dur. Il y a des choses que j’aurais aimé mieux faire, mais je sais que d’autres opportunités se présenteront. Bien sûr, c’est difficile quand il s'agit d’un match aussi important », a confié Alexander Sørloth après le coup de sifflet final de Norvège-Angleterre. Une sortie qui n'a pas calmé tout le monde.