Coupe du monde 2026 - «C’est vraiment incroyable» : Le moment qui fait halluciner le sélectionneur de la Norvège après l’Angleterre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les affiches des demi-finales de la Coupe du monde 2026 sont connues. En effet, avant la victoire de l'Argentine dans la nuit, c'est l'Angleterre qui a validé sa qualification face à la Norvège (2-1) grâce à un doublé de Jude Bellingham. Sur le premier but du joueur du Real Madrid, une situation litigieuse fait beaucoup réagir ces dernières heures. Le sélectionneur norvégien avait encore du mal à y croire après la rencontre.

Présente en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, la Norvège n'est pas passée si loin de passer une autre étape. Les hommes de Stale Solbakken ont tenu en respect pendant un long moment mais ils ont rapidement cédé lors des prolongations. A 1-1 à l'issue du temps règlementaire, la situation aurait pu être différente après ce premier but anglais qui fait polémique. En effet, sur le dégagement au début de l'action, le ballon semble avoir touché le câble de la caméra suspendue dans les airs. L'arbitre n'est pas revenu dessus.

La Norvège battue après une nouvelle polémique ? Depuis le début de la compétition, de nombreuses décisions arbitrales ont fait polémique. Cette rencontre ne fait pas exception puisque lors du premier but de Jude Bellingham, une situation litigieuse a eu lieu. Les joueurs ont été surpris par la trajectoire du ballon, qui aurait touché le câble de la caméra du stade. « Nous avons évolué à un très haut niveau, mais la chance n'était pas de notre côté. C'est la vie. Maintenant, nous avons besoin de souffler un peu. Il y a eu beaucoup de situations (litigieuses). Peut-être en avons-nous vu beaucoup lors de la Coupe du monde, donc, ce genre de chose arrive. Nous voulons simplement souhaiter bonne chance à l'Angleterre » a regretté le sélectionneur norvégien d'après des propos rapportés par L'Equipe.