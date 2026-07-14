Equipe de France : «Il faut assumer sur le terrain», Warren Zaïre-Emery répond aux provocations de Lamine Yamal !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur ce choc, Lamine Yamal a provoqué les Bleus, en affirmant qu'ils devaient avoir peur de son équipe. Présent en conférence de presse d'avant-match, Warren Zaïre-Emery a répondu à l'attaquant de la Roja.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va affronter l'Espagne ce mardi soir. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Lamine Yamal a provoqué les joueurs de Didier Deschamps. « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur », avait déclaré l'ailier droit de la Roja en zone mixte, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse d'avant-match : « À aucun moment on a senti un manque de respect. Je connais très bien Lamine, je sais comment il est. Pour moi, c’est une marque de confiance, il le fait toujours avec le Barça. Il a confiance en ses qualités et celles de son équipe. C’est une motivation supplémentaire pour lui ».

«On est l'équipe de France, on a peur de personne» Ce lundi, Warren Zaïre-Emery s'est également présenté en conférence de presse d'avant-match. Et le milieu de terrain des Bleus n'a pas manqué de répondre à Lamine Yamal. « Je ne regarde pas vraiment ce qu'ils disent. Je me rappelle que cette année, quand on a joué avec le PSG contre Barcelone, c'était pareil. Ça peut arriver. Il faut assumer sur le terrain, faire les choses pour. On essaie de se concentrer sur nous. On essaie de ne pas tenir compte de ces déclarations, le match c'est demain, pas devant les médias », a assuré Warren Zaïre-Emery, avant d'être relancé sur le sujet.