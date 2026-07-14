France/Espagne : «Ils doivent nous craindre», Jules Kounde répond à l’annonce provocatrice de Lamine Yamal !

Ce mardi soir, l'équipe de France va défier l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Lamine Yamal a affirmé que les Bleus devaient craindre la Roja. Interrogé sur la sortie de son coéquipier du FC Barcelone, Jules Kounde a fait passer un message.
Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne au AT&T Stadium de Dallas ce mardi soir. Avant ce choc au sommet, Lamine Yamal est revenu sur les victoires récentes de la Roja face aux Bleus.
«À aucun moment on a senti un manque de respect»
« Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur », avait affirmé Lamine Yamal en zone mixte après la victoire de l'Espagne face à la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde. La Roja l'ayant emporté 2-1 au SoFi Stadium de Los Angeles.
«C’est une marque de confiance»
Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Jules Kounde a lâché une réponse à Lamine Yamal, avec qui il cohabite au FC Barcelone. « À aucun moment on a senti un manque de respect. Je connais très bien Lamine, je sais comment il est. Pour moi, c’est une marque de confiance, il le fait toujours avec le Barça. Il a confiance en ses qualités et celles de son équipe. C’est une motivation supplémentaire pour lui », a déclaré le latéral droit de l'équipe de France. Reste à savoir qui va l'emporter entre les Bleus et l'Espagne. Pour rappel, le vainqueur de cette rencontre sera opposé à l'Argentine ou à l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde. La bande à Lionel Messi et celle d'Harry Kane ayant rendez-vous ce mercredi soir au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.