France/Espagne : «Ils doivent nous craindre», Jules Kounde répond à l’annonce provocatrice de Lamine Yamal !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France va défier l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Lamine Yamal a affirmé que les Bleus devaient craindre la Roja. Interrogé sur la sortie de son coéquipier du FC Barcelone, Jules Kounde a fait passer un message.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne au AT&T Stadium de Dallas ce mardi soir. Avant ce choc au sommet, Lamine Yamal est revenu sur les victoires récentes de la Roja face aux Bleus.

«À aucun moment on a senti un manque de respect» « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur », avait affirmé Lamine Yamal en zone mixte après la victoire de l'Espagne face à la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde. La Roja l'ayant emporté 2-1 au SoFi Stadium de Los Angeles.