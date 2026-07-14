Zinedine Zidane en équipe de France : Il ne vient pas seul !

Tout se met en place en coulisses pour la signature de Zinedine Zidane qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour succéder à Didier Deschamps. Et l'ancien numéro 10 des Bleus ne viendra pas seul !
C'est désormais une certitude, le mandat de Didier Deschamps s'achèvera à l'issue de la semaine. Et pour cause, même en cas de défaite contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France disputera la petite finale. Deschamps aura donc étendu son mandat le plus longtemps possible. Et pour le remplacer, il ne fait désormais plus de doutes qu'il s'agira de Zinedine Zidane bien que rien ne soit officiel pour le moment.
Le staff de Zidane prend forme
Mais en coulisses, tout se met en place selon L'EQUIPE qui révèle que les échanges se poursuivent entre Philippe Diallo, président de la FFF, et Zinedine Zidane qui a construit son staff en secret en coulisses. Zizou devrait donc être accompagné de ses deux fidèles adjoints David Bettoni (54 ans) et Hamidou Msaidie (51 ans) qui participeraient même aux réunions organisées par l'ancien coach du Real Madrid. En parallèle, Zidane prépare également son projet sportif avec l'idée de la continuité avec la métamorphose entamée par Didier Deschamps sur le plan offensif, en s'appuyant notamment sur Michael Olise en numéro 10.
«Il y a évidemment une forme de frustration»
Néanmoins, Philippe Diallo a toutefois nourri des regrets quant au départ de Didier Deschamps. « Il y a évidemment une forme de frustration qu'il ait pris une décision qui lui est personnelle de quitter l'équipe de France à l'issue de cette Coupe du monde. C'est une décision, je pense, qu'il a mûrement réfléchie. S'il n'avait pas pris cette décision, je pense qu'on aurait eu l'occasion d'échanger ensemble pour savoir si on pouvait prolonger son formidable parcours à la tête de cette équipe de France pour les saisons qui allaient venir. Mais c'est sa décision et donc il faut la respecter », a-t-il confié au micro de RTL.