Coupe du Monde 2026 : Après sa provocation, Lamine Yamal en rajoute une couche sur l'équipe de France !

Amadou Diawara

Après la victoire de l'Espagne face à la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, Lamine Yamal a affirmé que la France devait avoir peur de son équipe. Interrogé sur cette annonce à quelques heures de la demi-finale de la compétition, l'ailier droit de la Roja en a rajouté une couche.

En quart de finale de la Coupe du Monde, l'Espagne a battu la Belgique, tandis que l'équipe de France s'est imposée face au Maroc. Après la victoire de la Roja, Lamine Yamal a annoncé la couleur avant le duel face aux Bleus. Et l'attaquant de 19 ans a provoqué son futur adversaire en affirmant qu'il devait avoir peur.

«On m'a demandé si la France me faisait peur et j'ai dit que non» « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur », avait déclaré Lamine Yamal en zone mixte après Espagne-Belgique. D'ailleurs, certains joueurs de Didier Deschamps lui ont répondu, notamment Jules Kounde : « À aucun moment on a senti un manque de respect. Je connais très bien Lamine, je sais comment il est. Pour moi, c’est une marque de confiance, il le fait toujours avec le Barça. Il a confiance en ses qualités et celles de son équipe. C’est une motivation supplémentaire pour lui ».