Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Lamine Yamal chambre encore les Bleus sur les réseaux sociaux !

Axel Cornic

La pression est montée au fil des jours jusqu’à ce mardi, jour de la demi-finale entre la France et l’Espagne. Et Lamine Yamal y a grandement participé, puisqu’après des déclarations qui ont énormément fait parler à l’approche de cette rencontre, il en a remis une couche avec quelques images postées sur les réseaux sociaux.

C’est le genre de rencontre qui sent la poudre. Considérées comme eux des meilleures équipes de la planète, la France et l’Espagne vont se retrouver ce mardi soir, pour la première demi-finale de la Coupe du monde 2026. Et tous les yeux seront tournés vers Lamine Yamal, qui n’a pas manqué de jeter de l’huile sur le feu ces derniers jours.

« On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur » Le prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole a en effet lancé les hostilités, assurant ne craindre aucunement l’équipe de France. « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois » a lancé Lamine Yamal, au micro de la RTVE. « On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur. Il y a deux options : soit ils atteignent trois finales de Coupe du monde consécutives, soit nous les battons trois fois ».