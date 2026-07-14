Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé : Un ancien joueur de l’équipe de France a tranché pour le Ballon d’Or !

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 n’est pas encore terminée, le débat du Ballon d’Or fait déjà rage. Ousmane Dembélé figure parmi les prétendants puisqu’il a remporté une nouvelle fois la Ligue des champions avec le PSG. Mais Kylian Mbappé peut avoir une carte à jouer. Un ancien joueur de l’équipe de France a d’ailleurs tranché entre les deux stars françaises.

Le débat du Ballon d’Or fait déjà rage alors que la Coupe du monde 2026 n’est pas terminée. Ousmane Dembélé fait naturellement partie des prétendants pour le graal puisqu’il a remporté la Ligue des champions avec le PSG et qu’il peut prendre un deuxième Mondial. Mais le nom de Kylian Mbappé est également évoqué. Le capitaine de l’équipe de France brille en Amérique depuis le début de la compétition. Claude Makélélé a d’ailleurs tranché entre les deux joueurs.

«Ce qu'il est en train de réaliser lors de cette Coupe du monde est exceptionnel» « J'aimerais que ce soit Mbappé qui le remporte. Il n'a pas remporté beaucoup de titres avec le Real Madrid cette saison, mais ce qu'il est en train de réaliser lors de cette Coupe du monde est exceptionnel. Ce que Kylian ne cesse de démontrer année après année le rapproche de plus en plus de Ronaldo Nazario » a d’abord expliqué l’ancien numéro 6 passé par Chelsea et le Real Madrid à MARCA.