Kylian Mbappé : La grande nouvelle annoncée par un ancien joueur du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2026 avec Lionel Messi, Kylian Mbappé aspire logiquement à terminer seul en tête de ce classement à l’issue de la compétition. Et Nenê, l’ancien milieu offensif brésilien du PSG, annonce une bonne nouvelle puisque selon lui, Mbappé fera un meilleur final que Messi dans ce Mondial.

Comme ce fut déjà le cas lors de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi se livrent un bras de fer sans merci en tête du classements des buteurs du Mondial actuel. Avec 8 réalisations chacun, les deux anciens attaquants du PSG aspirent donc chacun à remporter le Soulier d’Or de cette Coupe du Monde 2026, mais difficile de savoir lequel des deux l’emportera pour le moment. Nenê a quant à lui une petite idée et penche plutôt en faveur de Kylian Mbappé…

« Il va continuer à monter en puissance » L’ancien ailier gauche brésilien du PSG a évoqué le sujet dans les colonnes du Parisien : « Ce qu’ils font, lui et l’équipe de France, est impressionnant. Kylian fait un Mondial très costaud. Il est là dans les moments décisifs. Mais on voit aussi quel est son mental quand il y a des difficultés. Là encore, il répond présent et montre qu’il est très fort. Garder son calme comme il l’a fait face au Paraguay, par exemple, je ne sais pas si beaucoup d’autres joueurs en auraient été capables. Moi en tout cas, c’est sûr que non (rires). Je pense qu’il va continuer à monter en puissance et être un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde », a indiqué Nenê au sujet de Kylian Mbappé et de Lionel Messi.