Coupe du Monde - France/Espagne : Laurent Nunez annonce un dispositif exceptionnel de 70 000 policiers pour éviter les débordements

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France va se frotter à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors que le défilé du 14 juillet aura lieu dans la matinée, Laurent Nunez - ministre de l'Intérieur - a annoncé que 70 000 policiers et gendarmes allaient être déployés dans l'ensemble du pays pour éviter tout débordement.

Depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe de France a remporté tous ses matchs, que ce soit au premier tour ou lors de la phase à éliminations directes. En effet, les Bleus ont battu à la fois le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay et le Maroc. Grâce à toutes leurs victoires, les hommes de Didier Deschamps ont composté leur billet pour les demi-finales de la compétition.

70 000 policiers et gendarmes dans toute la France Dans le dernier carré de la Coupe du Monde, l'équipe de France doit affronter l'Espagne ce mardi soir. Alors que le défilé du 14 juillet - date de la fête nationale - aura lieu dans la matinée, Laurent Nunez a annoncé ce dimanche que 70 000 policiers et gendarmes allaient être déployés pour éviter tout débordement. Via un communiqué, la préfecture de police de Paris a fait savoir que 7 000 policiers et gendarmes ainsi que 2 000 sapeurs-pompiers allaient être mobilisés dans la capitale.