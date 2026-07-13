Coupe du monde 2026 - Équipe de France : Voilà la composition probable pour le choc contre l’Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq jours après sa victoire face au Maroc (2-0) en quarts de finale, l’équipe de France retrouvera l’Espagne mardi avec l’ambition d’atteindre une finale de Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps devrait opérer un seul changement dans son onze de départ par rapport à celui aligné contre les Lions de l’Atlas.

Coéquipiers et concurrents au PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué le sont aussi en équipe de France. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, ils se sont partagé le couloir gauche de l’attaque des Bleus, avec trois titularisations chacun pour un rendement statistique plus ou moins similaire. Le premier a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive lors de ce Mondial, contre 1 but et 2 passes décisives pour le second.

Doué préféré à Barcola contre l’Espagne Après avoir titularisé Bradley Barcola contre la Suède (3-0) et le Paraguay (1-0), Didier Deschamps avait décidé d’aligner Désiré Doué en quarts de finale face au Maroc (2-0) et devrait faire de même pour affronter l’Espagne mardi. Comme indiqué par L’Équipe, le joueur formé au Stade Rennais est pressenti pour débuter cette rencontre et accompagner Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Le sélectionneur de l’équipe de France devrait effectuer un seul changement dans sa composition départ.