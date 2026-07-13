Coupe du Monde 2026 : Malaise dans le vestiaire espagnol juste avant le choc contre l’équipe de France !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Espagne va se frotter à l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Avant le coup d'envoi de ce choc, Unai Simon s'est prononcé sur le malaise Pedri. Le milieu de terrain du FC Barcelone ayant été remplacé par Fabian Ruiz lors du tour précédent.

Avant les quarts de finale de la Coupe du Monde, Luis de la Fuente avait titularisé Pedri à chaque match. Pour le choc face à la Belgique, le sélectionneur de l'Espagne a préféré intégrer Fabian Ruiz dans son XI de départ. Entré en jeu à la 55ème minute face aux Diables Rouges, Pedri n'a pas vraiment convaincu. Ce qui a suscité des réactions de la part des suiveurs sur son niveau actuel. Alors qu'un malaise s'est installé, Unai Simon a pris position sur le sujet lors d'un entretien accordé à la cadena COPE.

«Il n'y a pas de place pour tout le monde» « Il a bien pris d'être sur le banc. On veut tous jouer. Fabian (Ruiz) est lui aussi un immense talent. Il a remporté deux Ligues des champions d'affilée (avec le PSG, NDLR). Au final, il n'y a pas de place pour tout le monde. Comment David (Raya) et Joan (Garcia) doivent-ils se sentir, sachant qu'ils sont des gardiens de classe mondiale ? Tout le monde veut jouer, mais tout le monde veut gagner la Coupe du monde. Quand vient votre tour d'assumer ce rôle, vous le faites », a lancé Unai Simon (29 ans), avant de poursuivre.